Tukaram Mundhe यांची बदली का रखडली? पडद्यामागे काय घडतंय? नाशिक कुंभमेळ्याशी काय संबंध अन् सरकारमधील कोणाचा विरोध?

महाराष्ट्राच्या प्रशासनात 'मिस्टर क्लीन' आणि कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ख्याती असलेल्या २००५ बॅचच्या आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची बदली अचानक थांबवण्यात आल्याने प्रशासन वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सचिवपदावरून त्यांची आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु नव्या पदावर रुजू होण्यापूर्वीच ही बदली 'होल्ड'वर ठेवण्यात आली. त्यामुळे मुंढे यांना अद्याप नव्या जबाबदारीची सूत्रे स्वीकारता आलेली नाहीत. या प्रकरणामागे नाशिक येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळ्याशी संबंधित राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली आहे..सरकारने एकत्रित स्वरूपात १० आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर केल्या होत्या. त्यात मुंढे यांचे नावही समाविष्ट होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांची दिव्यांग विभागात नेमणूक झाली होती. अवघ्या सात-आठ महिन्यांतच त्यांची बदली झाली. २१ वर्षांच्या सेवा कारकिर्दीत ही त्यांची २४वी किंवा २५वी बदली ठरली आहे. मुंढे यांनी नागपूर, नवी मुंबई आणि नाशिक महानगरपालिकांच्या आयुक्तपदांसह विविध खात्यांत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. नियमांचे पालन आणि भ्रष्टाचाराविरोधी कारवाई यासाठी ते नेहमी चर्चेत राहिले आहेत..पडद्यामागे काय?बदली रखडण्यामागील मुख्य कारण नाशिक कुंभमेळा असल्याचे माध्यमांमधून बोलले जात आहे. पुढील वर्षी नाशिकमध्ये होणाऱ्या महाकुंभासाठी केंद्राकडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी येण्याची शक्यता आहे. या मेळाव्याचे नियोजन, समन्वय, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि मोठ्या प्रमाणात कामे व निधी वितरणाची जबाबदारी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे आहे. मुंढे यांची नियमांवर बोट ठेवणारी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती सत्ताधारी गटातील काहींना अजिबात रुचत नसल्याचे सांगितले जाते. कुंभमेळ्यातील आर्थिक उलाढालीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना या विभागात रुजू होऊ न देण्याचा आग्रह धरण्यात आला असल्याचे प्रशासनातील सूत्रे बोलत आहेत..यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल यांच्याकडेच हा विभाग कायम ठेवण्यात आला. मुंढे यांच्या आईच्या निधनामुळे रुजू होण्यास काहीसा विलंब झाला असला तरी, मुख्य कारण राजकीय विरोध असल्याचे सूतोवाच आहे. काही वृत्तांनुसार सत्ताधारी गटातील राजकीय नेतृत्वाला कुंभमेळ्यातील संवेदनशील निर्णयप्रक्रियेसाठी 'सुलभ' अधिकारी हवा होता..सरकारमधील कोणत्या नेत्यांचा विरोधसरकारमधील कोणत्या नेत्यांचा यात विरोध होता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनातील विश्वसनीय सूत्रे आणि माध्यमांच्या माहितीनुसार, सत्ताधारी पक्षातील काही प्रभावशाली नेते आणि मंत्री यांचा या बदलीला विरोध होता. भूतकाळात मुंढे यांच्या कठोर कारभारामुळे नाशिक आणि नागपूर महानगरपालिकांतील लोकप्रतिनिधींशी त्यांचे मतभेद झाले होते. कुंभमेळा हा मोठा प्रकल्प असल्याने त्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा दिसून येत आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही..दिव्यांग विभागात काम करताना मुंढे यांनी बोगस प्रमाणपत्रे धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली होती. यामुळे दिव्यांग संघटनांनी त्यांच्या बदलीला विरोध दर्शवला होता. तरीही सद्य:स्थितीत मुंढे यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवपदाची प्रतीक्षा आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्र प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेवर नवे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.