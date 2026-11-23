पुणे : राज्यभरात अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून अन्न पदार्थांची स्वच्छता तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर धडक करावे केली जात आहे. या कारवाईबाबत नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केलं जात आहे. पुण्यात एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान तुकाराम मुंढे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? अस प्रश्न विचारला असता त्यांनी सूचक उत्तर दिलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. २२) रोजी पुण्यात अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या उपस्थितीत युथ फेस्टीव्हलचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांना एका तरुणाने 'मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का?' असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे..फॉर्म्युला-४ ची तयारी अंतिम टप्प्यात, रेसिंग ट्रॅकसाठी १,२०० कर्मचाऱ्यांची कसरत.यावेळी तुकाराम मुंढे म्हणाले की, हे'विश लिस्ट'चा भाग आहे. मी विश लिस्टमध्ये राहत नाही, तर वास्तवात जगतो. मी एक लोकसेवक आहे आणि केवळ नोकरीपुरतं मर्यादित न राहता आपली भूमिका समजून ती जगण्याचा प्रयत्न करतो. 'मी पब्लिक सर्व्हट आहे, हे वास्तव आहे. पुढे काय व्हायचे ते काळ ठरवेल.".आरक्षणाचे निकष बदलणे गरजेचेआरक्षणाचे निकष बदलणे गरजेचे आहे. समजा आरक्षण दिले व त्यावरून एक पिढी शिकली, नोकरीला लागली तर त्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण मिळायला हवे का? तर याबाबत माझे वैयक्तिक मत नको असे आहे. पण त्यासाठी प्रत्येकाला संधी मिळायला हवी..Panvel Water Cut: पनवेलकरांवर पाणीकपातीची कुऱ्हाड! आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद, महापालिकेचा निर्णय .स्वाभिमान माझी जीवनाची व्याख्याफर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित 'रोटरी रोट्रॅक्ट युथ फेस्टिव्हल' मध्ये मुंढे यांनी रविवारी तरुणांशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी 'जेन झी', लोकशाही, प्रशासन, डिजिटल माध्यमे आणि राष्ट्रनिर्माणात तरुणांचा सहभाग या विषयांवर मार्गदर्शन केले. तसेच यावेळी प्रत्येक व्यक्तीचा स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा जपणं हीच माझी जीवनाची व्याख्या आहे, असे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.