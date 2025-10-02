Uddhav Thackeray : तुम्ही मुंबई अदानींच्या चरणावर समर्पित कराल, म्हणूनच... महापालिका निवडणुकीवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल

Summaryभाजप निवडणुकीत पुन्हा हिंदू-मुस्लिम राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची शिकवण – राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म असल्याचे ते म्हणाले.हिंदुत्वाबाबत भाजपवर उलट टीका करत "फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा" असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला..शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्यात मुंबई महापालिका निवडणुकांबाबत भाजपवर हल्लाबोल केला. तुम्ही निवडणुका घेऊन बघाच जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवायला तयार आहे. भाजपच्या हातात मुंबई दिली तर ते अदानीच्या पायावर समर्पित करतील. तुम्ही व्यापारी म्हणून मुंबईकडे बघत आहात आम्ही जीव म्हणून बघतोय असा हल्लाबोल त्यांनी केला. .उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मेट्रोचे स्टेशन तुंबतेय, मोनो लटकतेय, रस्त्यांवर खड्ड्यांची चाळण झाली आहे, ट्रॅफिक वाढतेय. आणि अमित शहा मात्र मुंबई महापालिकेत भाजपचा महापौर झाला पाहिजे म्हणून दिल्ली जाताहेत. मुंबईत आता मेट्रो आणि मोनो बंद करुन बोटसेवा सुरु करा असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. .पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आता जसजशा निवडणुका येत आहेत तसेच भाजपवाले पुन्हा हिंदू-मुस्लिम करायला लागले आहेत. माणूस कोणत्याही धर्माचा असला तरी त्याचा एकच धर्म पाहिजे तो म्हणजे राष्ट्रधर्म, हीच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची शिकवण होती. .भाजपवाले म्हणताहेत की, शिवसेनेने मुंबई जिंकली तर खान महापौर होईल पण भाजपवाले मुंबई जिंकू शकत नाहीत आणि तसं केले तर तुम्ही ही मुंबई अदानीच्या चरणावर समर्पित कराल. जानवं घालाल शेंडी ठेवाल आणि अदानीला समर्पयामि म्हणाल. तुम्ही व्यापारी म्हणून मुंबईकडे बघत आहात आम्ही जीव म्हणून बघतोय. .आम्हाला जर हिंदुत्व शिकवत असाल तर मी भाजपला पहिला प्रश्न विचारतो की तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढून हिंदुत्वाच्या गप्पा करा. तुमचे ते फडकेच आहे, कारण भगवा हा शिवसैनिकांच्या हातात आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाबाबत तुम्ही न बोलले बरं असा निशाणाही उद्धव ठाकरेंनी साधला. .FAQs प्रश्न 1: उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात कुणावर निशाणा साधला? 👉 त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला.प्रश्न 2: मुंबईबाबत उद्धव ठाकरे यांचा भाजपवर नेमका आरोप काय आहे?👉 मुंबई अदानींच्या चरणी समर्पित कराल, असा आरोप त्यांनी केला.प्रश्न 3: शहरातील कोणत्या समस्या त्यांनी भाषणात मांडल्या? 👉 मेट्रो तुंबणे, मोनो लटकणे, खड्ड्यांचे रस्ते आणि वाढता ट्रॅफिक.प्रश्न 4: हिंदुत्वाबाबत उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? 👉 राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म आहे, आणि भगवा हा शिवसैनिकांच्या हातात असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रश्न 5: भाजपच्या निवडणूक धोरणाबद्दल उद्धव ठाकरे यांचा आरोप काय आहे? 👉 निवडणुका जवळ आल्या की भाजप हिंदू-मुस्लिम मुद्दा पुढे करते.प्रश्न 6: हिरवा रंग काढण्याबाबत उद्धव ठाकरेंनी काय म्हटलं? 👉 हिंदुत्व शिकवायचं असेल तर भाजपने आपल्या झेंड्यावरचा हिरवा रंग काढावा, असा टोला त्यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.