महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : तुम्ही मुंबई अदानींच्या चरणावर समर्पित कराल, म्हणूनच... महापालिका निवडणुकीवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल

Uddhav Thackeray SPeech : उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला.मुंबई भाजपकडे दिली तर ती अदानींच्या चरणी अर्पण होईल, असा आरोप त्यांनी केला.मेट्रो- मोनो प्रकल्प अपयशी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि ट्रॅफिकवर त्यांनी सरकारला टोला लगावला.
Uddhav Thackeray addressing the Dussehra rally at Shivaji Park, launching a sharp attack on BJP over Mumbai BMC elections and Adani’s role in politics.

Uddhav Thackeray addressing the Dussehra rally at Shivaji Park, launching a sharp attack on BJP over Mumbai BMC elections and Adani’s role in politics.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. भाजप निवडणुकीत पुन्हा हिंदू-मुस्लिम राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

  2. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची शिकवण – राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म असल्याचे ते म्हणाले.

  3. हिंदुत्वाबाबत भाजपवर उलट टीका करत "फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा" असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्यात मुंबई महापालिका निवडणुकांबाबत भाजपवर हल्लाबोल केला. तुम्ही निवडणुका घेऊन बघाच जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवायला तयार आहे. भाजपच्या हातात मुंबई दिली तर ते अदानीच्या पायावर समर्पित करतील. तुम्ही व्यापारी म्हणून मुंबईकडे बघत आहात आम्ही जीव म्हणून बघतोय असा हल्लाबोल त्यांनी केला.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
shivsena
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com