Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यातील शिलेदार उद्धव ठाकरेंनी फोडले, ठाण्यातील शिवसैनिकांचा ठाकरे सेनेत प्रवेश

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे सेनेने मोठी घुसखोरी केली असून ठाण्यातील अनेक शिवसैनिकांनी उद्धव ठाकरे यांच्या ठाकरे सेनेत प्रवेश केला. या घडामोडीमुळे राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ.
Sandeep Shirguppe
Shivsena Uddhav Thackeray : भाजप आणि शिंदे यांच्यात बाचाबाची सुरू झाल्याने काही लोक आता मूळ शिवसेनेत येत आहेत. भविष्यातही अनेकांचा शिवसेनेत प्रवेश होईल. गद्दारांचा बुडबुडा आता फुटला आहे. शिवसेना शिंदे गटातील पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला यावेळी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोलत होते. ठाणे, सानपाडा या भागातील काही शिवसैनिकांनी प्रवेश केला. पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला.

Devendra Fadnavis
Thane
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
Thane Municipal Corporation

