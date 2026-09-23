Uddhav Thackeray on Gyanesh Kumar : "ज्ञानेश कुमार पक्ष फोडणाऱ्या टोळीचे प्रमुख, त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली", उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

निवडणूक आयोगातील वाद चव्हाट्यावर आला असून देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात असतानाचा शिवसेना ( ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर घणाघात केला आहे. ते म्हणाले की, ज्ञानेश कुमार हे पक्ष फोडणाऱ्या टोळीचे प्रमुख असून त्यांनी लोकशाहीचा खून केला आहे, त्यांचा तातडीने राजीनामा घेऊन तुरुंगात पाठवले पाहिजे. .निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या काही निर्णयांवर गेल्या दहा महिन्यांत अनेक वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त बुधवारी समोर आले. त्यात मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-6 मधील बदल, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यादीशी संबंधित प्रक्रियेचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे..याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला. “ज्ञानेश कुमार यांनी लोकशाहीचा खून केला आहे. त्यांना तातडीने तुरुंगात टाका. त्यांचा म्होरक्या कोण आहे, हे समोर आले पाहिजे,” असे ठाकरे म्हणाले. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ज्या पद्धतीने केली जाते, त्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला..“महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील निवडणुका पुन्हा घ्या आणि त्या बॅलेट पेपरवर घ्या,” अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली. महाराष्ट्रात ७० लाख बोगस मतदार वाढवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपाची स्वतंत्र पुष्टी त्यांनी सादर केलेली नाही.ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि निवडणूक आयोगाचे कथित चुकीचे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणीही केली..FAQs1. उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काय आरोप केला?उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची आणि कारवाईची मागणी केली आहे. 2. उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्या निवडणुका पुन्हा घेण्याची मागणी केली?महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील निवडणुका पुन्हा घेऊन त्या बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी त्यांनी केली. 3. महाराष्ट्रातील मतदारांबाबत ठाकरे यांनी काय आरोप केला?महाराष्ट्रात ७० लाख बोगस मतदार वाढवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे; मात्र या आरोपाची स्वतंत्र पुष्टी त्यांनी सादर केलेली नाही. 4. निवडणूक आयोगातील कथित मतभेद कशामुळे चर्चेत आले?सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यादीशी संबंधित काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले. 5. निवडणूक आयोगाने या मतभेदांबाबत काय स्पष्ट केले?निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले असून, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांना निर्णय प्रक्रियेत समान भूमिका असल्याचे सांगितले आहे. 6. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काय मागणी केली?ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि निवडणूक आयोगाचे कथित चुकीचे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.