आशीष शेलार आमच्या सोबत या! उद्धव ठाकरेंनी केलं शेलारांचे कौतुक, फडणवीसांना ठरवलं पप्पू?

Uddhav Thackeray : मविआच्या सत्याचा मोर्चावर टीका करताना आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत मुस्लिम दुबार मतदारांकडं दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप केला. या आरोपानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर देताना शेलारांचं कौतुक केलंय.
सत्याचा मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी भाजपने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टोला लगावला. शेलार यांनी नेतृत्वाच्या विरोधात बोलण्याचं धाडस केलंय. त्यांच्यावर अन्याय झाल्यानं ते बोलतायत. शेलार यांनी फडणवीस यांना पप्पू ठरवलं असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत दुबार मतदारांची यादी दाखवली. यात मविआने फक्त हिंदू-दलित मतदारांची नावं घेतली पण मुस्लिम दुबार मतदार त्यांना दिसले नाही का असा प्रश्न शेलार यांनी विचारला होता. शेलार यांनी दिलेले पुरावे आम्ही कोर्टात देऊ असं उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी दिलंय.

