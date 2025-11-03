आशीष शेलार आमच्या सोबत या! उद्धव ठाकरेंनी केलं शेलारांचे कौतुक, फडणवीसांना ठरवलं पप्पू?

सत्याचा मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी भाजपने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टोला लगावला. शेलार यांनी नेतृत्वाच्या विरोधात बोलण्याचं धाडस केलंय. त्यांच्यावर अन्याय झाल्यानं ते बोलतायत. शेलार यांनी फडणवीस यांना पप्पू ठरवलं असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत दुबार मतदारांची यादी दाखवली. यात मविआने फक्त हिंदू-दलित मतदारांची नावं घेतली पण मुस्लिम दुबार मतदार त्यांना दिसले नाही का असा प्रश्न शेलार यांनी विचारला होता. शेलार यांनी दिलेले पुरावे आम्ही कोर्टात देऊ असं उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी दिलंय..मतदारांना नोंदणीस खास केंद्र उभारतोय. तुम्ही तुमची स्वत:ची नावं वगळली का पाहा. लिंग, धर्म बदललाय का तेदेखील पाहा असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. दरम्यान आशिष शेलार यांच्या धाडसाचं कौतुक केलं पाहिजे. त्यांचं अभिनंदन त्यांनी मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे हे मान्य केलं. त्यांनी दिलेले पुरावे आम्ही कोर्टात देऊ. शेलार यांनी खरं बोलायचं धाडस दाखवलं ते धाडसी आहेत अशी उपाहासात्मक टीका उद्धव ठाकरेंनी केली..आयोगाच्या बाजूने उत्तर देत नाही म्हणत भाजपनेही मतदारयादीतला घोळ पुराव्यासह दाखवला, 'सत्याचा मोर्चा'तलाच व्हिडीओ लावला.भाजपमध्ये एक तरी हिंमतवाला आहे. नेतृत्वाच्या विरोधात कुणीतरी बोलतंय. शेलार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच पप्पू ठरवलंय. मोदी आणि फडणवीस यांना शेलार यांनी खोटं ठरवलंय. शेलार यांनीही पुरावे दिलेत. शेलारांनी एखाच दगडात अनेक पक्षी मारलेत. मतदारयाद्यांमध्ये घोळ आहे हे आता भाजपने मान्य केलं असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शेलार आमच्यासोबत या असंही म्हटलं..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आम्ही सत्याचा मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काढला होता. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर, मतचोरी याविरोधात आम्ही आवाज उठवला. पण आम्ही निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारतोय त्याची उत्तरं मालक का देतायत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.