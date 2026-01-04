Uddhav Thackeray Reacts To Fadnavis : मराठी हिंदू महापौर घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले डोंब कावळे...

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Political Controversy : मराठी हिंदू महापौर घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिलं असून ‘डोंब कावळे…’ असा टोला लगावला आहे.
Devendra Fadnavis Statement Mayor : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मराठी हिंदू महापौर होणार” अशी केलेली घोषणा ही फसवी व दुटप्पी असल्याची जोरदार टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. वरळी डोममध्ये झालेल्या कार्यक्रमावर निशाणा साधताना ते म्हणाले, “तिथे डोंबकावळे जमले होते. कालच्या डोममध्ये शिवसेनेतील गद्दार गेले होते. त्यांना शिवसेनेने मोठे केले; मग ते कोण आहेत, कोणत्या धर्माचे आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेना भवनात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा वचननामा सादरीकरण करण्यात आला. यावेळी राज ठाकरे, खासदार संजय राऊत तसेच शरद पवार पक्षाकडून आलेल्या प्रतिनिधींनी वचननामा सादर केला.

