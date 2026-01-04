Uddhav Thackeray Reacts To Fadnavis : मराठी हिंदू महापौर घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले डोंब कावळे...

Devendra Fadnavis Statement Mayor : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मराठी हिंदू महापौर होणार” अशी केलेली घोषणा ही फसवी व दुटप्पी असल्याची जोरदार टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. वरळी डोममध्ये झालेल्या कार्यक्रमावर निशाणा साधताना ते म्हणाले, “तिथे डोंबकावळे जमले होते. कालच्या डोममध्ये शिवसेनेतील गद्दार गेले होते. त्यांना शिवसेनेने मोठे केले; मग ते कोण आहेत, कोणत्या धर्माचे आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेना भवनात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा वचननामा सादरीकरण करण्यात आला. यावेळी राज ठाकरे, खासदार संजय राऊत तसेच शरद पवार पक्षाकडून आलेल्या प्रतिनिधींनी वचननामा सादर केला..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, यापूर्वी शिवसेना-भाजपची सत्ता असताना महापौर मराठीच होता. मात्र भाजपने आतापर्यंत कोणाला उपमहापौर केले, याचा जरा विचार करावा. भाजप केवळ घोषणाबाजी करत असून प्रत्यक्षात त्यांच्या कृती वेगळ्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला..शिवसेना भवनात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा वचननामा सादरीकरणावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, “नेहमी शिवसेना भवनात येताना पत्रकार प्रश्न विचारतात; पण आज गाडीतून पाऊल बाहेर टाकल्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी राज ठाकरे शिवसेना भवनात आले. दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, असे प्रश्न विचारण्यात आले. साहजिकच मला आनंद आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात नवचैतन्य सळसळत आहे. आज शिवशक्तीचा वचननामा जनतेसमोर सादर करत आहोत.”.विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “देशातील लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाली आहे. राहुल नार्वेकर यांना विधानसभा अध्यक्ष पदावरून निलंबित केले पाहिजे. आम्ही मतचोरी पकडल्यानंतर उमेदवारांची पळवापळवी सुरू झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे कधीही पाहायला मिळाले नाही.”.Uddhav and Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमध्ये एल्गार! २० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर.कल्याण-डोंबिवली असो किंवा पुणे, बिनविरोध निवडणुका लादण्याची प्रक्रिया म्हणजे लोकशाही व जनतेचा अपमान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “विधानसभा अध्यक्ष सभागृहात अध्यक्ष असतात; सभागृहाबाहेर ते आमदार असतात. मात्र अधिकारांचा दुरुपयोग करून जनतेवर दमदाटी केली जात आहे. स्वतः संरक्षणात राहून इतरांचे संरक्षण काढून घेण्याचे आदेश दिले जात आहेत. हा गंभीर विषय आहे,” असे ते म्हणाले..अध्यक्षांनी निपक्षपातीपणे काम केले पाहिजे. अध्यक्षांनी किंवा मंत्र्यांनी निवडणूक प्रचारात सहभागी होणे योग्य नाही; मात्र सध्या झुंडशाही सुरू असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या अनेक तरुणांची नावे नाकारण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी निवडणूक आयोगालाही थेट इशारा दिला. “तुम्ही सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम आहात असा समज जनतेत होऊ नये, यासाठी पारदर्शक कारभार करा,” असे ते म्हणाले.राहुल नार्वेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, त्यांना विधानसभा अध्यक्ष पदावरून निलंबित करावे, राज्यातील ज्या ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका झाल्या आहेत त्याची चौकशी करून नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, अशी ठाम मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.