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Uddhav Thackeray: दिल्लीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद घटली; खासदार गेले, आता संसद भवनातील ऑफिसही जाण्याची शक्यता

Uddhav Thackeray News: सहा खासदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाकडे आता फक्त तीन खासदार उरले आहेत. यामुळे संसद संकुलातील आपले कार्यालय गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
Shiv Sena UBT parliament office latest news

Shiv Sena UBT parliament office latest news

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आपल्या लोकसभा खासदारांच्या बंडाच्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाला आणखी एका मोठ्या धक्क्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या सहा खासदारांचे शिवसेना शिंदे पक्षात विलीनीकरण झाल्यामुळे संसद भवन परिसरातील आपले कार्यालय गमावण्याची शक्यता वाढली आहे. एकदा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या घडामोडीला औपचारिकपणे मंजुरी दिल्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षात केवळ तीन खासदार उरतील, तर सामान्यतः संसद भवन परिसरात केवळ पाच किंवा अधिक खासदार असलेल्या पक्षांनाच कार्यालये दिली जातात.

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