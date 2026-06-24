Uddhav Thackeray: दिल्लीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद घटली; खासदार गेले, आता संसद भवनातील ऑफिसही जाण्याची शक्यता

आपल्या लोकसभा खासदारांच्या बंडाच्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाला आणखी एका मोठ्या धक्क्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या सहा खासदारांचे शिवसेना शिंदे पक्षात विलीनीकरण झाल्यामुळे संसद भवन परिसरातील आपले कार्यालय गमावण्याची शक्यता वाढली आहे. एकदा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या घडामोडीला औपचारिकपणे मंजुरी दिल्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षात केवळ तीन खासदार उरतील, तर सामान्यतः संसद भवन परिसरात केवळ पाच किंवा अधिक खासदार असलेल्या पक्षांनाच कार्यालये दिली जातात..याव्यतिरिक्त, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आयोजित सर्वपक्षीय बैठकांमधील त्यांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, कारण पाचपेक्षा कमी खासदार असलेल्या पक्षांना सहसा या बैठकांमध्ये आमंत्रित केले जात नाही. सध्या, शिवसेना यूबीटी संसदीय पक्षाचे कार्यालय कॉन्स्टिट्यूशन हाऊसच्या खोली क्रमांक १२८अ मध्ये आहे. हे अविभाजित शिवसेनेच्या कार्यालय क्रमांक १२८ च्या शेजारी आहे..Vishwas Nangre Patil: राज्याच्या पोलिस दलात मोठे फेरबदल, नांगरे-पाटील, अर्चना त्यागींसह सिंघल यांच्या बदल्या.सोमवारी, उद्धव ठाकरे गटातील नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले. या फुटीमुळे शिंदे गटाचे वजन वाढले आहे. या फुटीपूर्वी शिंदे गटात सात लोकसभा खासदार होते. आता लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांची एकूण संख्या १३ झाली आहे. या फुटीनंतर शिंदे यांनी दावा केला की, त्यांचा लढा बाळासाहेबांचे विचार जपण्यासाठी होता. म्हणूनच उद्धव गटातील सहा खासदारांनी त्यांच्यासोबत सामील होण्याचा निर्णय घेतला..लग्नपत्रिकेवर वधु-वरांची जन्मतारीख बंधनकारक, राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; काय आहे कारण?.सूत्रांनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे बंडखोर खासदारांच्या गटाशी संबंधित घडामोडींवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी अध्यक्षांना भेटणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला अध्यक्षांसमोर हजर राहून आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. सावंत आणि देसाई हे बंडखोर खासदारांच्या गटाला मान्यता न देण्याची विनंती अध्यक्षांना करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.