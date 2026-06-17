Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा खासदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा सध्या जोरात आहेत. ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या संभाव्य बंडाची चर्चा राजकीय वर्तुळात वेगाने पसरली आहे. शिंदे गटाकडून यापूर्वी सात नेत्यांशी संपर्क असल्याचा दावा करण्यात आला होता, तर आता उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदार दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे..सद्यस्थिती आणि दिल्लीतील हालचालीमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ठाकरे गटातील एकूण नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार दिल्लीत पोहोचले आहेत. ते लवकरच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची भेट घेऊन समर्थन पत्र सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही दिल्लीकडे रवाना होत असल्याचे सांगितले जाते. ठाकरे गटाकडून डॅमेज कंट्रोलसाठी काही नेतेही राजधानीत दाखल झाले आहेत.या संभाव्य बंडखोर खासदारांमध्ये नागेश पाटील आष्टीकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचुरे आणि ओमराजे निंबाळकर यांचा समावेश असल्याचे बोलले जाते. सहाव्या खासदाराचे नाव अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, या सहापैकी पाच खासदार उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीला अनुपस्थित होते. या बैठकीला नऊपैकी केवळ चार खासदारच उपस्थित राहिले होते..उद्धव ठाकरेंचा कठोर इशाराखासदारांमधील असंतोष आणि फूट यांच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. ज्यांना पक्ष सोडायचा असेल त्यांना सोडून जाण्याची मोकळीक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, पक्षांतर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल, याबाबतही त्यांनी सूचक इशारा दिला. राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी एक गंभीर आरोप केला आहे. बंडखोरी करणाऱ्या खासदारांना १५ कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स दिल्याचा आरोप करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..कायदेशीर पेच आणि पक्षांतर बंदी कायदाया प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law). दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणारा हा कायदा १९८५ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना लागू करण्यात आला. राजकीय भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा कायदा आणला गेला, असे मानले जाते.ठाकरे गटाकडे सध्या नऊ खासदार आहेत. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी आणि दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्यासाठी दोन तृतीयांश (२/३) बहुमत आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान सात खासदार एकत्र बाहेर पडणे गरजेचे आहे. केवळ पाच किंवा सहा खासदार बाहेर पडल्यास तो आकडा दोन तृतीयांश पूर्ण होत नाही आणि त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते..Uddhav Thackeray INDIA Alliance : उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार?, ठाकरेंच्या सवालाने दिल्लीतील बैठकीत नाराजीचे सूर.कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले जाते. पक्ष सोडल्यास किंवा पक्षाच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास अपात्रता येते. मतदानाच्या वेळी विरोधी भूमिका घेतल्यास किंवा मतदान न केल्यासही अपात्र ठरता येते..मूळ पक्ष आणि संसदीय गट यांचा वादअशा प्रकरणात निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयासमोर दोन प्रमुख भूमिका समोर येतात. एक म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष आणि दुसरी म्हणजे संसदीय पक्ष (सभागृहातील गट). बाहेर पडणारा गट स्वतःला मूळ पक्ष म्हणवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. मात्र, खासदार टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडल्यास परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होते..महाराष्ट्रात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून या कायद्यातील पळवाटी शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कायद्याचे मजबूत रूप राखण्याऐवजी त्यातून बाहेर पडण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे निरीक्षण कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करतात.सध्याची स्थिती लक्षात घेता, ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या हालचालींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया कशी पुढे जाते आणि कोणत्या खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार राहते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे..Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले, सर्वजण ठाकरेंसोबतच राऊतांचा दावा; तरीही ऑपरेशन टायगरची भीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.