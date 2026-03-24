महाराष्ट्र बातम्या

उद्धव ठाकरेंची निरोपाच्या भाषणात टोलेबाजी! PM मोदींपासून DyCM शिंदेंपर्यंत, सिलिंडर ते रेडा; कवितेतून मुख्यमंत्र्यांना कोपरखळ्या

Uddhav Thackeray उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत अनेकांचा उल्लेख केला. तसंच देशातील एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा ते अशोक खरात प्रकरण यावरूनही टीका केली.
Uddhav Thackeray Speech Sparks Debate Hits Out at Modi Shinde and Others

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज विधानपरिषदेच्या ९ आमदारांचा निरोप समारंभ झाला. यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाही समावेश आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव राजकारणी नाही. तर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे साहेब असा उल्लेख केला. यानंतर निरोपाचं भाषण करताना उद्धव ठाकरे यांनी सर्व मंत्री महोदय, सहकारी आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. आभार मानताना उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत अनेकांचा उल्लेख केला. तसंच देशातील एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा ते अशोक खरात प्रकरण यावरूनही टीका केली. Thackeray Targets Top Leaders in Speech Mentions LPG Crisis and Political Issues

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
maharashtra
Eknath Shinde
shivsena

