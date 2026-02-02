Indian Railway: महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी २३,९२६ कोटींचा निधी, अमृत भारत स्थानकांना गती

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी तब्बल २३ हजार ९२६ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. काँग्रेस सरकारच्या काळातील निधीच्या तुलनेत ही तरतूद सुमारे २० पट अधिक असून, यामुळे राज्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, त्याबाबत माहिती देताना वैष्णव यांनी सांगितले की, भारतीय रेल्वेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एकूण २ लाख ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी महाराष्ट्रासाठीच २३ हजार ९२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..Crime: मद्यधुंद टोळक्यानं चिमुकलीवर वाकडी नजर टाकली; पित्यानं जाब विचारला नंतर... जे घडलं त्यानं डोंबिवली हादरलं .सध्या महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेन, हायस्पीड रेल्वे आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसह सुमारे १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे विविध रेल्वे प्रकल्प प्रगतीपथावर असून, या प्रकल्पांमुळे प्रवासी तसेच मालवाहतुकीस गती मिळून राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..राज्यात दोन हायस्पीड कॉरिडॉरया अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी दोन महत्त्वाच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे सध्या तीन ते चार तास लागणारा प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. तसेच पुणे- हैदराबाद प्रवासाचा कालावधी १ तास ५५ मिनिटांवर येणार असून, मुंबई ते हैदराबाद हे अंतर तीन तासांच्या आत पार करता येणार आहे. हे सर्व कॉरिडॉर ताशी ३५० किलोमीटर वेगासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. देशभरात एकूण सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित असून, त्यांची एकूण लांबी सुमारे ४ हजार किलोमीटर इतकी असेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अंदाजे १६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले..Ajit Pawar: कात्रज दूध संघाला ‘अजित पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय; 'असं' असेल पूर्ण नाव.वाढवण बंदराला थेट रेल्वे जोडपूर्व-पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या मार्गामुळे महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराला थेट रेल्वे जोड मिळणार असून, हे बंदर जागतिक पातळीवरील सर्वाधिक मोठ्या बंदरांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा आहे. या कनेक्टिव्हिटीमुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांशी दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे..१०० टक्के विद्युतीकरण पूर्णमहाराष्ट्रात १०० टक्के रेल्वे विद्युतीकरण पूर्ण झाले असून, २०१४ नंतर ३,७४४ कोटी रुपयांचे विद्युतीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात आतापर्यंत १,२२८ उड्डाणपूल आणि अंडरपास बांधण्यात आले असून, त्यामुळे रस्ते वाहतुकीच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले..वंदे भारत, कवचराज्यात सध्या १२ जोड्या वंदे भारत आणि पाच जोड्या अमृत भारत गाड्या धावत असून, प्रवाशांना आधुनिक, वेगवान आणि सुरक्षित रेल्वे सेवा उपलब्ध होत आहे. रेल्वे सुरक्षेसाठी ‘कवच’ प्रणालीअंतर्गत महाराष्ट्रात आतापर्यंत ५७६ किलोमीटर मार्गावर कवच कार्यान्वित करण्यात आले आहे. ३,६१७ किलोमीटरवर काम सुरू असून, एकूण ४,९८१ किलोमीटरचे कवच प्रकल्प मंजूर झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.या सर्व तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होऊन, राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास रेल्वे मंत्र्यांनी व्यक्त केला..Dombivli Crime: चारित्र्यावर संशयातून पत्नीसह ४ मुलांवर केलेला हल्ला, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू; १२ वर्षांनी पतीला शिक्षा.अमृत भारत स्थानकेराज्यात अमृत भारत योजनेअंतर्गत १३२ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू असून, त्यासाठी ५,६७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. यापैकी १७ स्थानकांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्र्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.