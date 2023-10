By

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वीच आंबेडकर यांनी इंडिया आघाडीतील समावेशावरुन काँग्रेसवर टीका केली होती. त्यामुळं वंचितचं काय होणार? अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. पण आता वंचित बहुजन आघाडीला लवकरच इंडिया आघाडीत सामील करुन घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. (Vanchit Bahujan Aghadi to join India Alliance soon Speed up events)

सकारात्मक चर्चा

माध्यमातील वृत्तांनुसार, वंचित बहुजन आघाडी लवकरच इंडिया आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वी शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. (Latest Marathi News)

काँग्रेसवर केली होती टीका

पण गेल्या काही दिवसांपासून वंचित बहुजन आघाडीला इंडिया आघाडीत समाविष्ट न करण्याबाबत प्रकाश आंबेडकर सातत्यानं काँग्रेसवर टीका करत आहेत. तसेच अधिक वेळ गेल्यास लोकसभेच्या ४८ जागा लढवू अशी घोषणाही त्यामुळं आंबेडकर यांनी केली होती. (Marathi Tajya Batmya)