महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra: मान्सून जैसे थे! मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसाचा अंदाज; विदर्भात उष्ण लाटेचा इशारा

Severe Heatwave Continues Across Vidarbha: विदर्भात उष्णतेची तीव्र लाट कायम असून अमरावती, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमान ४५ अंशांच्या पुढे गेले आहे.
Maharashtra

Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: विदर्भात उष्णतेच्या लाटेसदृश स्थिती रविवारीही कायम होती. आज अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत तीव्र उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता असून खबरदारीचा इशारा (रेड अलर्ट) हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे.

आज ब्रह्मपुरी येथे ४७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर, चंद्रपूर (४५.६), वर्धा (४५.५), नागपूर (४५.४) आणि अमरावती (४५.२) येथेही पारा ४५ अंशांच्या वर गेला होता.

Loading content, please wait...
maharashtra
vidarbha
Heatwave
heatwave in Maharashtra