Maharashtra: मान्सून जैसे थे! मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसाचा अंदाज; विदर्भात उष्ण लाटेचा इशारा

पुणे: विदर्भात उष्णतेच्या लाटेसदृश स्थिती रविवारीही कायम होती. आज अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत तीव्र उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता असून खबरदारीचा इशारा (रेड अलर्ट) हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे.आज ब्रह्मपुरी येथे ४७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर, चंद्रपूर (४५.६), वर्धा (४५.५), नागपूर (४५.४) आणि अमरावती (४५.२) येथेही पारा ४५ अंशांच्या वर गेला होता..नैॡत्य बंगालच्या उपसागरात समुद्र सपाटीपासून ३.१ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. दक्षिण बिहारपासून आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे..तापमान ४५ अंशांपार गेल्यास उष्णतेची लाट आल्याचे समजले जाते त्यानुसार विदर्भात उष्णतेची लाट उसळली आहे. उद्या (ता. २५) विदर्भातील अमरावती, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतपानतीव्र उष्ण लाटेची शक्यता असल्याने खबरदारीचा इशारा (रेड अलर्ट) कायम आहे. अकोला, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांत उष्ण लाटेची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट), पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान, तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस आणि उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज कायम असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. .पावसाचा इशारा पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव, बीड, लातूर. उष्ण लाटेचा इशारा (रेड अलर्ट) अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर. (ऑरेंज अलर्ट) अकोला, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली. मॉन्सून 'जैसे थे' शनिवारी (ता. २३) मॉन्सूनने श्रीलंकेचा निम्म्याहून अधिक भाग, नैॡत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, आग्नेय अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, कोमोरिन, बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागासह, अंदमान समुद्राचा बहुतांश भाग व्यापला आहे..रविवारी (ता. २४) मॉन्सूनची वाटचाल 'जैसे थे' होती. येत्या दोन दिवसांत अरबी समुद्र, कोमोरिन भाग, बंगालच्या उपसागराचा आणखी काही भाग, संपूर्ण अंदमान समुद्रात मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. मॉन्सून यंदा २६ मेपर्यंत केरळात दाखल होण्याचे संकेत आहेत.