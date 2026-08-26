विदर्भासह मध्य भारतात पावसाचा अलर्ट; अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

देशाच्या अनेक भागांत सध्या पावसाने जोर धरला असून, पुढील काही दिवसही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेशात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने उत्तर प्रदेशसह पश्चिम मध्य प्रदेशात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना तसेच प्रवाशांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..२६ ऑगस्टला उत्तर प्रदेशच्या नैऋत्य भागासह मध्य प्रदेशच्या वायव्येकडील काही भागांत जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात २६ आणि २७ ऑगस्टला, तर पूर्व उत्तर प्रदेशातही पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर राहू शकतो. उत्तराखंडमध्ये २६ ऑगस्टपासून १ सप्टेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता असून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्येही महिनाअखेरीस पावसाचा जोर वाढू शकतो..Maharashtra Monsoon : महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय! २७ जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; तुमच्या भागात कसं असेल हवामान?.विदर्भासाठीही पावसाचा इशारामध्य भारताकडे पाहिलं तर विदर्भातील नागरिकांसाठीही हवामान विभागाने महत्त्वाचा अंदाज दिला आहे. २६ आणि २७ ऑगस्टला तसेच ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला विदर्भात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. २८ ते ३० ऑगस्टदरम्यानही काही भागांत पावसाच्या सरी बरसतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन शेतीची कामं आखणं गरजेचं आहे..छत्तीसगड आणि पूर्व मध्य प्रदेशात २६ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान पावसाची शक्यता असून, पश्चिम मध्य प्रदेशातही काही दिवस जोरदार सरींचा अंदाज आहे. या भागांत वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे..पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार! महाराष्ट्रात पुढील ४ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; विदर्भ, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता.पूर्व आणि ईशान्य भारतातही पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम, अंदमान-निकोबार आणि बिहारमध्ये विविध दिवसांत मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्येही पावसासोबत वादळी वारे आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, नदी-नाले आणि सखल भागांपासून सावध राहावं, तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.