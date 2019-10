Vidhan Sabha 2019 : राहुल गांधी आहेत कुठं? महाराष्ट्रात दौरा कधी?

मुंबई : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असताना, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी गेल्या काही दिवसांपासून कुठल्याच चर्चेत दिसत नव्हते. 2 ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी वर्धा येथे गांधी सेवाग्रामला भेट देणार असल्याची चर्चा होती. पण, त्यांचा दौरा रद्द झाला. आता, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल यांचा दौरा निश्चित झाला आहे.

राहुल गांधी वायनाडमध्ये

राहुल गांधी आज, त्यांच्या केरळमधील वायनाड या लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, ‘अर्थव्यवस्था हीच देशाची सर्वांत मोठी ताकद होती. ही ताकदच नष्ट करण्याचं काम, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि भाजपने केलंय. जीडीपी कुठे दिसेनाच झाला आहे. बेरोजगारीने डोके वर काढले आहे. 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांची कर सवलत सरकार केवळ 15 उद्योगपतींना देत आहे. तर, दुसरीकडे केरळच्या जनतेला मनरेगाच्या पैशांची मागणी करावी लागत आहे. देशात हे काय सुरू आहे.? भाजपने याचं स्पष्ट उत्तर द्यावं. हे देशा काही 15-20 जणांचाच आहे का? देशातल्या इतर जनतेचं काय? देशातील मजूर वर्गाचं काय? विद्यार्थ्यांचं काय? त्यांच्या रोजगाराचं काय? देशात हेच आज सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि त्यावर कोणीही सध्या बोलत नाही. भाजपने यावर स्पष्ट उत्तर द्यावं.’

Congress leader Rahul Gandhi will hold road shows & rallies in Maharashtra and Haryana from 10th to 19th October, as part of election campaign for the upcoming assembly elections in the two states. (File pic) pic.twitter.com/VVIf6MX1k1

Congress leader Rahul Gandhi in Wayanad, Kerala: India's biggest strength was its economy which has been destroyed by Narendra Modi & the BJP. He should answer why he did so, why has he created massive joblessness in the country? That is the discussion Narendra Modi needs to have pic.twitter.com/GfOeKYLZYk

