Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे रजेवर गेल्याने रुजू होता आले नाही, तेवढ्यात विनिता सिंघल यांची बदली रद्द; मुंढे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

IAS Transfer: सामान्य प्रशासन विभागाने दहा दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय फिरवत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंघल यांची या पदावरील बदली रद्द करण्यात आली. त्यांना पुन्हा त्याच पदावर कायम ठेवण्यात आले असून, सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे मात्र सध्या विनाविभाग नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत..विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपल्यानंतर ३१ मार्च रोजी राज्य सरकारने दहा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले होते. यामध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची बदली आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवपदी करण्यात आली होती. तर, याच पदावर कार्यरत असलेल्या विनिता वैद सिंघल यांची रवानगी मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात आली होती. .Pune Water Cut : पुण्यात पाणी कपातीचा प्रस्ताव; आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद किंवा दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा.सिंघल यांची अवघ्या पाच महिन्यांपूर्वीच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे नियुक्ती झाली असताना, पुन्हा बदली झाल्याने त्यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. बदलीच्या या प्रक्रियेदरम्यानच तुकाराम मुंढे यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले. यामुळे मुंढे यांना रजेवर जावे लागले आणि ते नवीन पदाची सूत्रे स्वीकारू शकले नाहीत. वरिष्ठ मंत्री स्तरावर झालेल्या वेगवान घडामोडींनंतर, सामान्य प्रशासन विभागाने सिंघल यांची बदली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्या पुन्हा आपल्या जुन्याच पदाचा कार्यभार पाहत आहेत..धक्कादायक! पतीसोबत कामावर जाताना डंपरचा धक्का लागून गरोदर महिला ठार; डंपरचालक घाबरला अन् बीपी कमी झाल्याने तोही दवाखान्यात दाखल.पुढील जबाबदारीकडे लक्षतुकाराम मुंढे यांच्या बदलीच्या आदेशाचे काय झाले आणि त्यांना आता कोणत्या विभागाची जबाबदारी दिली जाणार, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टता मिळालेली नाही. आता मुंढे यांना डावलून पुन्हा सिंगल यांचीच नियुक्ती कायम झाल्याने, यामागे कोणते 'प्रशासकीय' की 'राजकीय' गणित आहे, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.