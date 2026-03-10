‘महाराष्ट्र-गोवा बार’साठी २४ मार्चला मतदान; १५५ उमेदवार, १.८० लाख मतदार, निवडणुकीत सोलापूरचे सात उमेदवार; मतदान कसे होते? वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनच्या निवडणुकीची सध्या रणधुमाळी सुरू असून २३ सदस्यांच्या निवडीसाठी २४ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत तब्बल १५५ उमेदवार रिंगणात असून त्यात सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सात उमेदवारांचा समावेश आहे. या निवडणुकीसाठी सुमारे एक लाख ८० हजार वकिल मतदार आहेत.
२३ सदस्यांपैकी पाच जागा महिलांसाठी राखीव असून १५५ उमेदवारांमध्ये ४५ महिला उमेदवार निवडणूक लढवीत आहेत. मतदानासाठी आता अवघे काही दिवस उरले असून उमेदवारांना राज्यभरातील वकिल मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जोरदार प्रचार करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह गोव्यातील वकिलांनाही आपल्याला मतदान का करावे, हे पटवून देण्याचे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे.
सोलापूरमधील प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर मिलिंद थोबडे हेही पुन्हा एकदा या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. यापूर्वी त्यांना महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली असून पुन्हा विजय मिळवण्याची त्यांना आशा आहे. आतापर्यंत त्यांनी महाराष्ट्रातील १४ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये प्रचार केला आहे. तसेच जिल्हा सरकारी वकील म्हणून दीर्घकाळ कार्य केलेले प्रदीपसिंग राजपूत यांची राज्यभर ख्याती आहे. त्यांच्या अचूक युक्तिवादामुळे न्यायालयाने १०० हून अधिक गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. माजी जिल्हा सरकारी वकील संतोष न्हावकर व हेमा शिंदे यांनीही विजयाबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. याशिवाय अन्य उमेदवारही प्रचारात व्यस्त आहेत.
निवडणुकीसाठी ‘हे’ आहेत सोलापूरचे उमेदवार
प्रसिद्ध विधिज्ञ मिलिंद थोबडे, जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत, माजी जिल्हा सरकारी वकील संतोष न्हावकर, हेमा शिंदे, ॲड. आसिम बांगी तसेच पंढरपूरचे ॲड. धनश्री घाडगे व ॲड. अमित कसबे हे सात उमेदवार महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनची निवडणूक लढवीत आहेत.
मतपत्रिकेवर मतदान; प्रत्येक तालुक्यात केंद्र
या निवडणुकीसाठी प्रत्येक तालुक्यातील बार असोसिएशनच्या ठिकाणी मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहे. मतपत्रिकेद्वारे प्रत्येक वकिलाला मतदानाचा हक्क बजावता येणार असून पसंतीक्रमानुसार मते द्यावी लागतील. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात साधारण पाच ते साडेपाच हजार मतदार आहेत. २४ मार्च रोजी महाराष्ट्र व गोवा येथे एकाचवेळी मतदान होणार आहे.
