गुढीपाडव्याला पावसाचं संकट! विदर्भात गारपीटीचा तर मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्र अन् कोकणात अवकाळीचा इशारा

Rain and Hailstorm Warning in Maharashtra उन्हाचे चटके तीव्र होऊ लागलेले असताना मराठवाड्यात सोमवारी अचानक हवामानात बदल झाला. काही भागांत ढगाळ वातावरणामुळे उन्हाची तीव्रता कमी झाली, तर लातूर व नांदेड जिल्ह्याच्या काही भागांत अवकाळी पाऊस झाला. मराठवाड्यासह राज्यात अनेक भागात तापमानाचा पारा ४० अंशांच्या वर पोहोचलाय. मात्र तरीही येत्या चार ते पाच दिवसात महाराष्ट्रात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. काही ठिकाणी गारपीटीचा इशाराही देण्यात आला आहे. सोमवारी लातूरमधील देवणी तालुक्यात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह काहीकाळ झालेल्या मुसळधार पावसाने तडाखा दिला. काही ठिकाणी गारपीट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली..विदर्भात अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि गोंदियात गारपीटीची शक्यता आहे. तर मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, धाराशीव आणि लातूर याठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. मध्य महाराष्ट्रात अहिल्यानगरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि सोलापूरातही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कोकणात सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरीला यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय..Pune Solapur Highway Accident : टायर फुटून क्रूझर थेट ट्रकवर आदळली, तिघांचा जागीच मृत्यू; गाडीचा चुराडा.सिंधुदुर्गमध्ये बागांचे नुकसानसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १८ आणि १९ मार्चला विजांच्या गडगडाटांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. पावसाच्या शक्यतेने आंबा, काजू बागायतदारांची धास्ती वाढली आहे. अगोदरच मोहोर करपल्याने चिंतेत असलेल्या बागायतदारांची चिंता पावसाच्या अंदाजाने आणखीनच वाढणार आहे. जिल्ह्यात यावर्षी आंबा, काजू पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..मराठवाड्यात पावसाचा अंदाजयेत्या पाच दिवसांत कोकण वगळता उर्वरित राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः १८ ते २० मार्चदरम्यान धाराशिवसह मराठवाडा आणि विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी वर्तविला आहे..गुढीपाडवा सणावर पावसाचे सावटगुढीपाडवा अर्थात मराठी नववर्षाला १९ मार्चला प्रारंभ होत आहे. या नववर्षाच्या स्वागताला जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शोभायात्रेसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या सर्व कार्यक्रमांवर पावसाचे सावट असणार आहे. कडक उन्हाचा चटका जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढला आहे. उष्म्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. मार्चच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात उष्णतेचे चटके बसत असल्याने लोक हवालदिल झाले आहेत.