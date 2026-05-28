Kerala Monsoon Update : माॅन्सूनचा केरळात पोहोचण्याचा मुहूर्त हुकला, महाराष्ट्रात कधी येणार? पुढील 2-3 दिवस काही भागात पावसाची शक्यता

Kerala monsoon latest IMD prediction : माॅन्सून २६ मे पर्यंत केरळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज होता; पण श्रीलंकेतच माॅन्सून रेंगाळल्यानं २६ मे रोजी केरळात पोहोचण्याचा मुहूर्त हुकला. २३ मे रोजी श्रीलंकेचा निम्मा भाग, नैऋत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, आग्नेय अरबी समुद्राचा काही भाग आणि कोमोरीन, बंगालचा उपसागराच्या काही भागात मॉन्सून पोहोचला. त्यानंतर माॅन्सून पुढे सरकला नाही. .आता हवामान विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार, ३० मे पर्यंत मॉन्सून केरळात दाखल होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गात ८ जूनपर्यंत मॉन्सूनचे आगमन होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील काही भागात येत्या दोन ते तीन दिवसांत पावसाची शक्यता आहे. तर, विदर्भात उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे..पुण्यात तीन दिवस ढगाळ वातावरणपुणे शहर आणि परिसरात बुधवारी (ता. २७) कमाल आणि किमान तापमानात किंचितवाढ नोंदविण्यात आली. शहराचा कमाल तापमानाचा पारा ३७ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला होता, तर किमान तापमान २४.९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. पुढील तीन दिवस शहराच्या हवामानात कोणताही मोठा बदल होणार नसल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागणार आहे..कोकणात २८ ते ३० रोजी पावसाची शक्यतारत्नागिरीत बुधवारी (ता. २७) दिवसभर ढगाळ वातावरणामुळे पावसाचे वातावरण होते. त्यात सायंकाळी हलके वारे बाह लागल्याने समुद्रही खवळलेला आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मच्छीमारांनीही नौका किनाऱ्यावर घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच हवामान अंदाजानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात २८, २९ आणि ३० मे रोजी तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..नाशिकमध्ये दोन दिवस हलक्या पावसाचा अंदाजनाशिक शहरासह जिल्ह्यात तापमानातील चढ-उतार कायम असून बुधवारी (ता. २७) उन्हाच्या तीव्र तडाख्याने नागरिक घामाघूम झाले. नाशिक शहरात कमाल तापमान ३६.९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस जिल्ह्याच्या काही भागांत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे..विदर्भात दोन दिवस अलर्टसध्या पूर्व विदर्भातील वर्धा, अमरावती व भंडाऱ्यासह चंद्रपूर, अकोला, यवतमाळ इत्यादी शहरांमध्ये आहे. उन्हामुळे केवळ दुपारीच नव्हे तर सायंकाळी व रात्रीही भयंकर उकाडा जाणवत आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत..एकीकडे उन्हाचे चटके जाणवत असताना दुसरीकडे उपराजधानीतील काही भागांमध्ये वारंवार बत्ती गुल होत असल्याने अनेकांना चांगलाच मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. उष्णलाटेचा रेड, ऑरेंज व चलो अलर्ट असल्याने पुढील दोन दिवस उन्हाचा तडाखा कायम राहणार आहे. मात्र, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पावसाची शक्यता असल्याने २९ मेनंतर विदर्भातील उष्णलाट ओसरण्याची दाट शक्यता आहे. तसा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे..अकोल्यात पावसाची शक्यताअकोल्यात काही भागांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट अनुभवास येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, उष्णतेसोबतच काही भागांत मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भात ४० ते ५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहू शकतात तसेच विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या हलक्या सरी पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.