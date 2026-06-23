शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात वेदर स्टेशन उभारणार, पीक नुकसानीचे अचूक मोजमाप होणार

फळपीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान अचूकपणे निश्चित करण्यासाठी आणि त्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक गावात हवामान केंद्रे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली. .पालघर जिल्ह्यातील हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील अनियमितता, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न मिळणे आणि प्रलंबित तक्रारी यांबाबत मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक गावात हवामान केंद्रे उभारण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. गावांमध्ये हवामान केंद्रे उभारल्यामुळे नैसर्गिक परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान आणि विम्याचे निकष यांच्यात अचूक तुलना करणे शक्य होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल आणि त्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल..Mumbai News: बीकेसी मेट्रोच्या बेसमेंटमध्ये शिरला विषारी पाहुणा! दोन फूट लांबीचा रसेल्स वायपर सापडला, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट.कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विमा कंपन्या, बँका आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना परस्पर समन्वय वाढवण्याचे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश दिले. कोणताही पात्र शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करण्यावर त्यांनी भर दिला. तज्ज्ञांच्या मते, गाव पातळीवर हवामान केंद्रे उभारल्याने कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन लाभ होतील. हवामानाची अचूक माहिती केवळ विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेतच नव्हे, तर शेतीचे उत्तम नियोजन करण्यातही शेतकऱ्यांना मदत करेल..यामुळे शेतीतील जोखीम कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची सुरक्षितता बळकट होईल. राज्य सरकारचा हा उपक्रम कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांना चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, हवामानावर आधारित विमा योजनांची विश्वासार्हता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास बळकट होईल. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत आणि नुकसानभरपाई विनाविलंब मिळावी, हे सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..Mumbai News: दूषित पाण्यामुळे मृत्यू; पिण्याचे स्वच्छ पाणी कधी मिळणार? हायकोर्टचा राज्य सरकारला थेट सवाल, अहवाल मागवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.