Raigad Weather: रायगडच्या घाटांवर धुक्याची चादर, जिल्ह्यातील किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसपर्यंत

पाली : रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवू लागला आहे. पहाटे डोंगररांगा, घाटरस्ते आणि परिसरात धुक्याची दुलई पसरत असून, ढग, हिरवाई आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटनाला चालना मिळत आहे. मागील दोन दिवसांपासून सकाळी आणि रात्रीचे किमान तापमान २२ ते २५ अंश सेल्सिअसदरम्यान आहे, तर दुपारी कमाल तापमान ३४ ते ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जात आहे..पहाटेच्या वेळी जिल्ह्यातील अनेक भाग धुक्याने व्यापलेले दिसतात. डोंगरांवर पांढरेशुभ्र आणि करड्या रंगांचे ढग दाटून येत आहेत. त्यातच आजूबाजूच्या गर्द हिरवाईमुळे या दृश्याचे सौंदर्य अधिक खुलते. ताम्हिणी, वरंध आणि मोबें घाटातून प्रवास करणाऱ्यांना ढगांमधून मार्गक्रमण करण्याचा अनोखा अनुभव मिळत आहे. अनेक प्रवासी या निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेण्यासाठी काही काळ थांबत आहेत..Mumbai: झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरून वाद, 'एसआरए'च्या अधिकारांवर महापालिकेचा आक्षेप.रायगड, सुधागड, सरसगड, मानगड, सुरगड, मृगगड, विश्रामगड आणि कर्नाळा यांसह जिल्ह्यातील उंचावरील किल्ल्यांवरही धुके पाहायला मिळत आहे..वातावरणात गारवा पसरत असून, ढग आणि धुक्याची चादर पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. थंडीमुळे लवकरच स्थलांतरित पक्ष्यांचेही आगमन सुरू होणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांचीही गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे.- शंतनू कुवेसकर, पक्षी अभ्यासक, माणगाव.मुंबई-पुणे प्रवासासाठी तब्बल ५ हजार रुपये, दिवाळीत प्रवाशांची खासगी बसचालकांकडून लूट; परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.