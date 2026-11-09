महाराष्ट्र बातम्या

Raigad Weather: रायगडच्या घाटांवर धुक्याची चादर, जिल्ह्यातील किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसपर्यंत

Weather Update: रायगडच्या घाटांवर धुक्याचे साम्राज्य पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले असून हवामानातील या बदलामुळे परिसरात गारवा निर्माण झाला आहे.
Raigad Weather

Raigad Weather

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाली : रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवू लागला आहे. पहाटे डोंगररांगा, घाटरस्ते आणि परिसरात धुक्याची दुलई पसरत असून, ढग, हिरवाई आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटनाला चालना मिळत आहे. मागील दोन दिवसांपासून सकाळी आणि रात्रीचे किमान तापमान २२ ते २५ अंश सेल्सिअसदरम्यान आहे, तर दुपारी कमाल तापमान ३४ ते ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जात आहे.

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