Monsoon Delay Maharashtra : आधी 11, मग 15 अन् आता थेट...; महाराष्ट्रात 'या' तारखेला मान्सून सक्रिय होणार! हवामान खात्याचा नवा अंदाज, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस?

Maharashtra Monsoon Delay : राज्यात १५ जूनपासून मान्सून सक्रिय होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मान्सूनने पुन्हा एकदा दिशा बदलल्याने त्याचे आगमन आणखी लांबले आहे. सध्या अरबी समुद्रातील मान्सूनची वाटचाल थांबली असून, अफगाणिस्तानकडून येणाऱ्या गरम आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे त्याच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे. हे वारे कमी झाल्यानंतरच मान्सून पुढे सरकण्याची शक्यता असून, मुंबईसह महाराष्ट्रात तो आता २० जूनच्या सुमारास दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..यापूर्वी ११ जून, त्यानंतर १५ जून आणि आता थेट २० जून अशी मान्सून आगमनाची तारीख पुढे ढकलली गेल्याने शेतकरी वर्गात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या असून, अनेक भागांतील जलसाठे आणि भूजल पातळीही झपाट्याने खाली जात आहे..दरम्यान, यंदा एल निनोचा प्रभावही पावसावर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाल्यामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागासह विविध आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्थांनी वर्तवला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अधिकृत आवाहन होईपर्यंत पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला असून, त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..सध्या राज्यात उष्णतेची तीव्रता वाढली असून, मान्सूनच्या प्रतीक्षेत नागरिक आणि शेतकरी दोघेही आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, पुढील चार ते पाच दिवसांत मान्सून पुन्हा गती घेण्याची शक्यता असून, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये तो सक्रिय होऊ शकतो..Ratnagiri Rain Update : कोकण किनारपट्टीवर कडकडीत ऊन! मुंबई वेधशाळेचा पुढील 3 दिवसांचा 'हा' अंदाज वाचून शेतकऱ्यांची धडधड वाढली, 2 हजार हेक्टरवरील पेरण्या संकटात.मान्सूनच्या दोन प्रमुख शाखांपैकी बंगालच्या उपसागरातील शाखेने वेगाने प्रगती करत बिहारपर्यंत मजल मारली आहे. मात्र, अरबी समुद्रातून केरळ, गोवा मार्गे महाराष्ट्रात दाखल झालेली शाखा गेल्या दहा दिवसांपासून महाराष्ट्रातच अडकून पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील पावसाची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे..यंदा केरळमध्येही मान्सून नेहमीपेक्षा दोन दिवस उशिराने, म्हणजे ४ जून रोजी दाखल झाला होता. राज्य सरकारने संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत शेतीसाठी उपसाबंदी लागू केली आहे. मात्र, मान्सूनचे आगमन सतत लांबत असल्याने खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे..Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गकरांनो, आणखी वाट पाहावी लागणार! मॉन्सून पूर्णपणे मंदावला; पाहा पुढील 4 दिवसांचा अंदाज, शेतीची कामे रखडली.अफगाणिस्तानकडून येणाऱ्या कोरड्या आणि उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतरच मान्सूनची पुढील वाटचाल सुरू होईल, असे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात मान्सून २० जूनच्या आसपास दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.