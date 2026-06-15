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Monsoon Delay Maharashtra : आधी 11, मग 15 अन् आता थेट...; महाराष्ट्रात 'या' तारखेला मान्सून सक्रिय होणार! हवामान खात्याचा नवा अंदाज, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस?

Why Has the Monsoon Stalled Over Maharashtra? : राज्यात मान्सूनचे आगमन पुन्हा लांबल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत. एल निनो आणि अफगाणिस्तानकडील कोरड्या वाऱ्यांमुळे पावसाचा वेग मंदावला असून शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
Why is the monsoon delayed in Maharashtra?

Why is the monsoon delayed in Maharashtra?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Maharashtra Monsoon Delay : राज्यात १५ जूनपासून मान्सून सक्रिय होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मान्सूनने पुन्हा एकदा दिशा बदलल्याने त्याचे आगमन आणखी लांबले आहे. सध्या अरबी समुद्रातील मान्सूनची वाटचाल थांबली असून, अफगाणिस्तानकडून येणाऱ्या गरम आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे त्याच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे. हे वारे कमी झाल्यानंतरच मान्सून पुढे सरकण्याची शक्यता असून, मुंबईसह महाराष्ट्रात तो आता २० जूनच्या सुमारास दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

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