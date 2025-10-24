Weather IMD Alert : राज्यासाठी पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईसह 'या' २६ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा, कसं असणार हवामान?

Maharashtra Weather IMD Alert : राज्यातून मान्सूनने अधिकृत माघार घेतली असली, तरीही वातावरण पावसाला पोषक झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आज मुंबईसह राज्यातील तब्बल २६ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आज जारी केलेल्या अलर्टनुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये पुढील काही दिवस हवामानातील बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत..Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका.राज्यात सध्या ऑक्टोबर हिट जाणवत असून, दुपारच्या वेळेस बाहेर पडणं नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. मात्र, अधूनमधून पडणाऱ्या पावसामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. तसेच किमान तापमानात घट होत असल्याने पहाटेच्या सुमारास गारवा वाढू लागला आहे. काल कोकणासह मुंबईत पावसाची हलकी सर पडली. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस पावसाची ही उघडीप कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..FAQs :प्र.१: कोणत्या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे?उत्तर : मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, पुणे, नाशिकसह २६ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे.प्र.२: पाऊस किती दिवस सुरू राहणार आहे?उत्तर : हवामान विभागानुसार पुढील काही दिवस पावसाची उघडीप कायम राहू शकते.प्र.३: नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?उत्तर : बाहेर पडताना हवामानाचा अंदाज लक्षात घ्यावा, वीज कडाडत असताना सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.