महाराष्ट्र बातम्या

Weather IMD Alert : राज्यासाठी पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईसह 'या' २६ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा, कसं असणार हवामान?

Maharashtra Weather Update: IMD Issues Yellow Alert : राज्यातून मान्सून माघारी गेल्यानंतरही पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने २६ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट दिला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Weather IMD Alert

Weather IMD Alert

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Maharashtra Weather IMD Alert : राज्यातून मान्सूनने अधिकृत माघार घेतली असली, तरीही वातावरण पावसाला पोषक झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आज मुंबईसह राज्यातील तब्बल २६ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sindhudurg
pune
Mumbai
Weather Department
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com