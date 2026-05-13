Maharashtra Weather: लवकरच उन्हापासून दिलासा मिळणार! महाराष्ट्रात मान्सूनचं आगमन कधी होणार? अखेर तारीख आली समोर

भारतीय हवामान विभागाने नैऋत्य मान्सूनच्या आगमनाचा अंदाज वर्तवला आहे. अनुकूल हवामानामुळे, मान्सून ६ जून रोजी कोकणात दाखल होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील ४८ तासांत नैऋत्य मान्सून दक्षिण अंदमान समुद्र, बंगालच्या उपसागराचा काही भाग आणि निकोबार बेटांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, मान्सून केरळ आणि राज्यात वेळेवर दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. .भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यापूर्वी असा अंदाज वर्तवला होता की, मान्सून १९ मे पर्यंत दक्षिण अंदमान समुद्रात प्रवेश करेल आणि त्यानंतर ३१ मे पर्यंत देशाचे प्रवेशद्वार असलेल्या केरळमध्ये दाखल होईल. या वर्षी मान्सूनच्या आगमनादरम्यान बंगालच्या उपसागरात किंवा अरबी समुद्रात एकही चक्रीवादळ तयार झाले नाही. यामुळे मान्सूनला कोणत्याही अडथळ्याविना पुढे जाण्याची संधी मिळाली..भारतीय हवामान विभाग (IMD) २००५ पासून सांख्यिकीय पद्धतींचा वापर करून केरळमधील मान्सूनच्या आगमनाच्या तारखेचा अंदाज वर्तवत आहे. या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत अंदमान समुद्राच्या आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या काही भागांमध्ये मान्सूनच्या आगमनासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे. १५ मे पर्यंत महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी तापमानात २-३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने राज्यात १८ मे पर्यंत तापमान उच्च राहील असाही अंदाज वर्तवला आहे..मात्र, मान्सून जवळ येत असल्याने महाराष्ट्रातील उष्णतेची लाट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला आहे की, १५ मे पर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये तापमान २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, १८ मे पर्यंत तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, मान्सूनपूर्वी आर्द्रता आणि उष्णता दोन्ही वाढू शकतात.