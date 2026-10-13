Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, पाऊस परतणार?; कोकणात पावसाचा अंदाज

Maharashtra Rain Forecast : राज्यातून नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) पूर्णपणे माघारी फिरल्यानंतर आता उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा ३७ अंशांच्या पुढे गेला असून, रत्नागिरीत ३८.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे..दरम्यान, आज (ता. १३) कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांना उष्ण व दमट हवामानाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत देशातून मॉन्सून पूर्णपणे माघारी फिरण्याची शक्यता असून, दक्षिण भारतात ईशान्य मोसमी वारे सक्रिय होण्याचे संकेत आहेत..राज्यात सध्या बहुतांश ठिकाणी आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज असून, दिवसभर उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता आहे. सकाळपासूनच उन्हाची तीव्रता जाणवत असून, दुपारच्या वेळी उकाड्यामुळे नागरिक हैराण होत आहेत. कमाल तापमानात वाढ होत असल्याने अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा चढला आहे..सोमवारी (ता. १२) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३८.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. अकोला, अमरावती आणि सोलापूर येथेही ३८.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. जळगाव, सांताक्रूझ आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे तापमान ३७ अंशांच्या पुढे गेले. दुसरीकडे, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १७.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather : राज्यात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम! उन्हाचा चटका वाढणार; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.दरम्यान, दक्षिण अंदमान समुद्र आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज (ता. १३) आग्नेय बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. तसेच, मन्नारच्या आखाताजवळ समुद्रसपाटीपासून ९०० मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण भारतात ईशान्य मोसमी वारे सक्रिय होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.