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Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, पाऊस परतणार?; कोकणात पावसाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : पाऊस पुन्हा परतणार का? कोकणातील संभाव्य पावसाचा अंदाज आणि महाराष्ट्रातील वाढत्या तापमानाची स्थिती जाणून घ्या. हवामानातील बदलांबाबतचे ताजे अपडेट वाचा.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Forecast : राज्यातून नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) पूर्णपणे माघारी फिरल्यानंतर आता उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा ३७ अंशांच्या पुढे गेला असून, रत्नागिरीत ३८.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.

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