महाराष्ट्रात आता रेस्टॉरंटमध्ये बाटलीबंद पाणी खरेदीची सक्ती नाही; FDA कडून आदेश लागू, नवीन नियम नेमके काय आहेत?

महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, कॅन्टीन आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना ग्राहकांना मोफत आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी देणे अनिवार्य केले आहे. कोणत्याही ग्राहकाला बाटलीबंद पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हा निर्णय अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक हक्क मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. भारतातही, FSSAI आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे अनिवार्य आहे..महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, बेकरी, फूड कोर्ट, ज्यूस बार, केटरिंग युनिट्स, चेन रेस्टॉरंट्स आणि ऑनलाइन खाद्य व्यवसायांसाठी एक नवीन, सर्वसमावेशक अन्न सुरक्षा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, प्रत्येक आस्थापनेने ग्राहकांना मोफत आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि त्यासंबंधी माहिती देणारी सूचना प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे..धर्मांतर केल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा हक्क मिळत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला.महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या नवीन आदेशानुसार, केवळ मोफत पिण्याच्या पाण्यावरच बंदी घालण्यात आलेली नाही, तर अन्न सुरक्षेशी संबंधित अनेक नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आता कोणत्याही हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा खाद्यपदार्थांच्या दुकानाला वर्तमानपत्रात गुंडाळलेले अन्न देण्याची परवानगी नसेल. रासायनिक प्रदूषण टाळण्यासाठी केवळ फूड-ग्रेड पॅकेजिंग साहित्याचा वापर करणे अनिवार्य असेल. .याशिवाय, कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी आणि अन्न सुरक्षा व प्रमाणन प्रशिक्षण आवश्यक असेल. स्वयंपाकाचे तेल पुन्हा वापरण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, मोठ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि फूड चेन्सना आता त्यांच्या मेन्यूवर प्रत्येक पदार्थातील कॅलरीज, ऍलर्जीकारक घटक आणि तो शाकाहारी आहे की मांसाहारी, हे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. एफडीएच्या मते, अलीकडील तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. .ज्यात अस्वच्छ परिस्थिती, निकृष्ट पॅकेजिंग, तापमान नियंत्रणातील ढिसाळपणा आणि अन्न तयार करण्यासाठी अयोग्य कर्मचाऱ्यांचा वापर यांचा समावेश आहे. या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यभरात कडक देखरेख, नियमित तपासणी आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. भारतात, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि ग्राहक संरक्षण नियमांनुसार ग्राहकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. .Tea Dispute: भारताचा नेपाळला मोठा दणका! सीमेवर १३ लाख किलो चहा खोळंबला; नव्या नियमांमुळे व्यापारावर परिणाम.जर एखादे रेस्टॉरंट मोफत पिण्याचे पाणी देण्यास नकार देत असेल आणि ग्राहकांवर बाटलीबंद पाणी खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तर ही एक अनुचित व्यापारी प्रथा मानली जाऊ शकते. अनेक ग्राहक आयोग आणि न्यायालयांनी देखील स्पष्टपणे सांगितले आहे की स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणे हा ग्राहकांचा मूलभूत हक्क आहे. रेस्टॉरंटचे मुख्य कार्य अन्न पुरवणे आहे, ग्राहकांना जबरदस्तीने पॅकेज केलेले पाणी विकणे नाही. त्यामुळे, सुरक्षित आरओ (RO) पाण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक मानले जाते..जर एखादे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट मोफत पिण्याचे पाणी देण्यास नकार देत असेल किंवा ग्राहकांवर फक्त बाटलीबंद पाणी खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तर ग्राहक प्रथम त्यांना आपल्या हक्कांची माहिती देऊन निषेध नोंदवू शकतात. यानंतर, बिल जपून ठेवावे आणि आवश्यक असल्यास, फोटो, व्हिडिओ किंवा इतर पुरावे देखील जपून ठेवता येतात. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५, ग्राहक हेल्पलाइन पोर्टल, एफएसएसएआय फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल किंवा १८००-११-२१०० या हेल्पडेस्कद्वारे तक्रारी करता येतात..गंभीर प्रकरणांमध्ये, सेवेतील त्रुटींचा आरोप करून जिल्हा ग्राहक आयोगाकडेही तक्रार दाखल करता येते आणि नुकसान भरपाईची मागणी करता येते. यामागील सर्वात मोठे कारण व्यावसायिक नफा असल्याचे मानले जाते. बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीतून रेस्टॉरंट्सना अतिरिक्त महसूल मिळतो. यामुळेच अनेक ठिकाणी मोफत पाण्याचा पर्याय न देता, ग्राहकांना थेट पॅकेज केलेले पाणी दिले जाते. काही आस्थापना स्वच्छतेची कारणे देतात आणि बाटलीबंद पाणी अधिक सुरक्षित असल्याचा दावा करतात. नियमांनुसार, जर एखादे रेस्टॉरंट सुरक्षित आणि स्वच्छ आरओ (RO) किंवा फिल्टर केलेले पाणी देऊ शकत असेल, तर ते ग्राहकांना मोफत देणे बंधनकारक आहे..Tukaram Mundhe: ''नेतृत्व म्हणजे केवळ वर्तमानाचे व्यवस्थापन नव्हे, तर...'', तुकाराम मुंढेंनी व्यक्त केल्या भावना; काळ्या बाजाराचे धाबे दणाणले.ग्राहक हक्कांबद्दल वाढत्या जागरूकतेमुळे, अशा समस्यांबाबतच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला मिळणाऱ्या तक्रारींपैकी अंदाजे १० ते १५ टक्के तक्रारी रेस्टॉरंट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यामध्ये पॅकेज्ड पाण्याची सक्तीची विक्री आणि सेवा शुल्क यांसारख्या समस्या प्रमुख आहेत. जिल्हा ग्राहक आयोगांनी अनेक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिला असून, रेस्टॉरंटना बिले परत करण्याचे आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. ग्राहकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे हा सेवेचा एक आवश्यक भाग आहे, असेही न्यायालयांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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