Farmer Scheme: महाराष्ट्राच्या योजनेची कामगिरी गिनीज बुकमध्ये; कुसुम योजना नेमकी काय? अर्ज कसा करता येईल? वाचा...

Maharashtra Kusum Yojana News: प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना अनुदानित सौर पंप उपलब्ध करून दिले जातील. शेतकऱ्यांची निवड ई-लॉटरीद्वारे केली जाईल.
मुंबई : महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने ५ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेचे आभार मानले आणि या काळात केलेल्या प्रमुख विकासकामांचा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) कामगिरीचा आढावा घेतला. एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी महाराष्ट्रातील जनतेचे मनापासून आभार मानतो." मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुसुम योजनेचाही उल्लेख केला. ज्या अंतर्गत महाराष्ट्राने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवले.

