Farmer Scheme: महाराष्ट्राच्या योजनेची कामगिरी गिनीज बुकमध्ये; कुसुम योजना नेमकी काय? अर्ज कसा करता येईल? वाचा...

मुंबई : महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने ५ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेचे आभार मानले आणि या काळात केलेल्या प्रमुख विकासकामांचा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) कामगिरीचा आढावा घेतला. एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी महाराष्ट्रातील जनतेचे मनापासून आभार मानतो." मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुसुम योजनेचाही उल्लेख केला. ज्या अंतर्गत महाराष्ट्राने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवले..पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्याने अवघ्या एका महिन्यात ४५,९११ सौर पंप बसवून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. फडणवीस यांनी माहिती दिली की पंतप्रधान योजनेअंतर्गत देशभरात एकूण ९,००,००० सौर पंप बसवण्यात आले. त्यापैकी ७,००,००० एकट्या महाराष्ट्रात बसवण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज मिळते, हा फायदा त्यांना पुढील २५ वर्षे मिळेल..Thane News: ठाणे स्थानकाचा विस्तार लांबणीवर! खर्च दुप्पट; रेल्वेच्या दिरंगाईचा फटका २४५ कोटींवर.पीएम-कुसुम योजना ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे वीज बिल कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सरकारी उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवून वीज निर्मिती करू शकतात. ते निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज विकून त्यांचे उत्पन्न देखील वाढवू शकतात. ज्यामुळे नफा होईल. ही योजना शेतकऱ्यांना डिझेलवरील अवलंबित्वापासून मुक्त करते आणि सिंचनासाठी स्वस्त किंवा मोफत वीज पुरवते..सरकार ६०% पर्यंत अनुदान देते आणि ते पर्यावरणासाठी देखील फायदेशीर ठरते.५०० किलोवॅट क्षमतेपर्यंत ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना, स्वतंत्र (ऑफ-ग्रिड) सौर पंपांचे वितरण आणि ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण. अर्ज करण्यासाठी, इच्छुक शेतकरी संबंधित सरकारी वेबसाइटला भेट देऊ शकतात किंवा त्यांच्या जवळच्या कृषी अधिकारी किंवा डिस्कॉम (वीज वितरण कंपनी) कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. अधिक माहितीसाठी, mnre.gov.in ला भेट द्या..Mumbai Metro News: मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत! दोन मार्गिकांवर तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांचा खोळंबा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.