Marathi News: मराठी डिजिटल न्यूजमध्ये eSakal पुन्हा नंबर 1; Comscoreच्या ताज्या आकडेवारीत 7.4 कोटींचा टप्पा

No. 1 Marathi News Website: मराठी डिजिटल न्यूज विश्वात eSakal.com ने पुन्हा एकदा आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे. Comscore MMX Multi-Platform 2026 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार eSakal हे मराठीतील नंबर 1 डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ठरले असून, तब्बल 7.4 कोटींहून अधिक Total Unique Visitors/Viewers ची नोंद झाली आहे..eSakal ला 7.4 कोटींची पोहोचComscoreच्या या आकडेवारीत eSakal ने मराठीतील अन्य प्रमुख डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्सना मोठ्या फरकाने मागे टाकले आहे. eSakal ला 7.4 कोटींची पोहोच मिळाली असून, लोकमतला 6.4 कोटी, News18 Marathi ला 3.3 कोटी, Zee News Marathi ला 2.4 कोटी आणि ABP Live Marathi - ABP Majha ला 1.6 कोटी Total Unique Visitors/Viewers मिळाले आहेत..7.4 कोटींच्या प्रेक्षकांसह पहिल्या क्रमांकावरComscoreच्या ताज्या रिपोर्टनुसार eSakal ला 7.4 कोटींहून अधिक Total Unique Visitors/Viewers मिळाले आहेत. त्यामुळे मराठी डिजिटल न्यूज श्रेणीत eSakal सर्वाधिक पोहोच असलेले व्यासपीठ ठरले आहे. विशेष म्हणजे, eSakal आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील प्लॅटफॉर्ममधील अंतरही लक्षणीय आहे..यशामागचे महत्त्वeSakal ची ही कामगिरी केवळ मोठ्या आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक आणि हायपरलोकल बातम्या, राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज, व्हिडिओ, विशेष स्टोरीज, विश्लेषण आणि विविध डिजिटल फॉरमॅट्सच्या माध्यमातून eSakal ने मोठ्या मराठी वाचकवर्गाशी सातत्याने जोडलेले नाते या यशामागे महत्त्वाचे ठरले आहे..मराठी डिजिटल पत्रकारितेतील आघाडी कायमeSakal ने यापूर्वीही Comscoreच्या विविध अहवालांमध्ये मराठी डिजिटल न्यूज क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवले आहे. ताज्या आकडेवारीमुळे ही आघाडी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. महाराष्ट्रातील विविध भागांतील वाचकांपर्यंत पोहोच वाढवण्यात eSakal यशस्वी ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.