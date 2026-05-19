शेतकरीपुत्राने कसं उभारलं RCC क्लासेसचं १०० कोटींचं साम्राज्य, एक खोली ते ८ शहरांमध्ये विस्तार; कोण आहे शिवराज मोटेगावकर?

Who Is Shivraj Motegaonkar Farmer Son Behind RCC Classes Empire नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयने लातूरमधील क्लासचालक शिवराज मोटेगावकर याला चौकशीनंतर अटक केलीय. त्याला न्यायालयाने ९ दिवस सीबीआय कोठडी सुनावलीय. लातूरमध्ये सुरुवातीला क्लासेस सुरू केलेल्या शिवराज मोटेगावकर यानं शिक्षण क्षेत्रात गेल्या २३ वर्षांत मोठी ओळख निर्माण केली होती. मात्र नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटकेनंतर आता त्याच्या या साम्राज्याला धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. .सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या शिवराज मोटेगावकरने आधी शिक्षक आणि नंतर क्लासच्या क्षेत्रात उडी घेतली. एका खोलीतून क्लास सुरुवात करत त्याने आठ शहरांत विस्तार केला. प्रा. मोटेगावकर याचा हनुमंतवाडी (ता. रेणापूर) एका सामान्य कुटुंबात जन्म झाला. लातूर येथे त्याचे शिक्षण झाले. एमस्सी (रसायनशास्त्र) पदव्युत्तर परीक्षेत त्याला सुवर्णपदकही मिळाले होते. त्याने सुरूवातीच्या काळात उमरगा, अंबाजोगाई, बीड आदी ठिकाणी शिक्षक म्हणून काम केले. लातूरमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्यास वाव असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याने लातूरमध्ये क्लास सुरू केला..मोटेगावकर याने २००३ मध्ये येथे रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस सुरू केले. रसायनशास्त्र विषयातला चांगला अभ्यास असल्याने व शिकवण्यावर प्रभुत्व असल्याने हळूहळू त्यांच्याकडे विद्यार्थी वाढू लागले. आठ नऊ वर्षापूर्वी 'नीट' परीक्षा सुरू झाल्यानंतर त्याच्यात'आरसीसी क्लासेस'चा दबदबा कायम राहिला. त्यानंतर त्याने रेणुकाई करिअर सेंटर म्हणजेच 'आरसीसी' या नावाने विस्तार सुरू केला. काही ठिकाणी जागा घेतल्या आहेत. चार-पाच मजली मुख्य इमारत आहे..सुरवातीच्या काळात केवळ केमिस्ट्री शिकवणारा मोटेगावकर याने पुन्हा 'आरसीसी'च्या एकाच छताखाली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मॅथेमॅटिक्स असे सर्वच विषयाचे शिक्षण देण्यास सुरवात केली. एकाच छताखाली सर्व विषय शिकवले जात आहेत..आठ ठिकाणी शाखा'आरसीसी'च्या मोटेगावकर याने येथे सुरवातीच्या काळात लहान जागेत क्लास सुरू केला होता. गेल्या २३ वर्षात त्यांनी येथे 'ट्युशन एरिया'त विस्तार कला. लातूरसोबतच त्याने पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, अकोला आदी ठिकाणी 'आरसीसी क्लासेस'च्या शाखा सुरू केल्या.त्याच्या आरसीसी क्लासेसची उलाढाल १०० कोटींच्या घरात होती अशीही माहिती आता समोर येतेय..तरी प्रवेश सुरू... 'आरसीसी' मध्ये केवळ नीट परीक्षेचेच नव्हे तर एमएचटी सीईटी, जेईई मेन्स, जेईई अॅडव्हान्स आदी सर्वच परीक्षांचे क्लास घेतले जात होते. सध्या देखील या क्लासमध्ये हजारो विद्यार्थी आहेत. आगामी २१ जूनला होणाऱ्या नीट परिक्षेसाठीही या क्लासने वेळापत्रक जाहीर केले होते. मोटेगावकर यांना अटक झाली असली तरी या क्लासमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी काही विद्यार्थी आल्याचे दिसून आले. आता प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.