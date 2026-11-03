महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: ''तुम्हाला चांगलं अन्न नकोय का?'' असं का म्हणाले तुकाराम मुंढे? मंत्र्यांना मुंढे का नकोसे वाटतात? दिलं उत्तर...

Why Politicians Dislike Tukaram Mundhe: मंत्र्यांना, राजकीय लोकांना तुकाराम मुंढे नकोसे का वाटतात? या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, तुम्हाला सेफ फूड नकोय का? दूधाचे भाव वाढलेले नकोयत का? सेफ औषधं नकोयत का?...
tukaram mundhe

tukaram mundhe

esakal

संतोष कानडे
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FDA Chief Interview: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीमुळे चर्चेत असततात. एफडीच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी घेतल्यापासून त्यांनी अन्नातील भेसळ, अस्वच्छता, विक्रीबाबतचे नियम, हॉटेल्ससंबंधीचे नियम, औधषांमधली अनियमितता.. या सगळ्यांवर करडी नजर ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दलचा आदर आणि कौतुक आणखीनच वाढला आहे. 'साम टीव्ही'ने मंगळवारी ब्लॅक अँड व्हाईट या कार्यक्रमात तुकाराम मुंढेंशी संवाद साधला.

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Tukaram Mundhe
interview with Tukaram Mundhe
FDA actions on junk food