Tukaram Mundhe: ''तुम्हाला चांगलं अन्न नकोय का?'' असं का म्हणाले तुकाराम मुंढे? मंत्र्यांना मुंढे का नकोसे वाटतात? दिलं उत्तर...

FDA Chief Interview: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीमुळे चर्चेत असततात. एफडीच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी घेतल्यापासून त्यांनी अन्नातील भेसळ, अस्वच्छता, विक्रीबाबतचे नियम, हॉटेल्ससंबंधीचे नियम, औधषांमधली अनियमितता.. या सगळ्यांवर करडी नजर ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दलचा आदर आणि कौतुक आणखीनच वाढला आहे. 'साम टीव्ही'ने मंगळवारी ब्लॅक अँड व्हाईट या कार्यक्रमात तुकाराम मुंढेंशी संवाद साधला..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.मंत्र्यांना, राजकीय लोकांना तुकाराम मुंढे नकोसे का वाटतात? या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, तुम्हाला सेफ फूड नकोय का? दूधाचे भाव वाढलेले नकोयत का? सेफ औषधं नकोयत का? चुकीचे हॉटेल्स चालवू द्यायचे का? महानगरपालिकेत अनावश्यक प्रोजेक्ट पाहिजेत का? चुकीची कामं सुरु पाहिजेत का? वॉक विथ कमिश्नर प्रोजेक्ट नकोय का? ड्रेनेज सिस्टिम, रोड, पाणी पुरवठा, पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चांगल्या करण्याचा प्रयत्न करतो.. हे सगळं नकोय का? गुड गव्हर्नन्स नकोय का? हे सगळं पाहिजे असेल तर कोण चुकतंय, हे पाहाणं गरजेचं आहे..Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएचा मिठाई विक्रेत्यांना दणका! कोंढवा, आळंदीतून १ हजार ४९१ किलो मिठाई जप्त करून नष्ट.अशा स्पष्ट शब्दांत तुकाराम मुंढेंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मात्र अशा पद्धतीने बेधडक कामं करताना त्रास होतो, आरोप होतात, कुटुंबालाही भोगावं लागतं.. यावर मुंढेंना विचारण्यात आलं. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, या सगळ्या आरोपांनंतर कुटुंबाला त्रास होतो, एकटेपणा येतो.. कुटुंब सोबत असतं.. मोठ्या बंधूंवरही त्याचा परिणाम होतो. येणाऱ्या रिअॅक्शनला बघत गेलो तर त्रास होणार. योग्य की अयोग्य एवढंच बघायचं आणि पुढे चालत रहायचं..''आपण लोकांच्या जीवनात बदल घडवणं आवश्यक आहे. ते करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. मी पॉप्युलर निर्णय घेत नाही, तर योग्य निर्णय घेतो. कुटुंबाला होणाऱ्या त्रासाची भरपाई किंवा मूल्यमापन कधीच करता येत नाही.'' अशा शब्दांत तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.