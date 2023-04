Marathi Serial: ब्यान्नव वर्षांच्या गोड आज्जीचा व्हिडिओ व्हायरल.. थेट कलाकारांची भेट घेत दिले आशीर्वाद..

By

zee Marathi Serial : ओटीटीचे प्रस्थ कितीही वाढले तरी मालिकांची जादू काही कमी झालेली नाही. आजही चांदया पासून बांदयापर्यंत घराघरात मालिका पाहत जातात. मालिकांचा प्रेक्षक वर्ग प्रचंड मोठा आहे.

टीव्हीवर दिसणाऱ्या मालिकांमध्ये लोक स्वतःला शोधत असतात. त्या मालिका त्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा भाग वाटतात. त्यामुळे अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध माणसांपर्यंत सगळे आवर्जून मालिका पाहतात.

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण पुण्यातील ९२ वर्षांच्या एक आजी देखील मालिकेच्या जबरा फॅन आहेत. सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल होत असून आजी चांगल्याच भावल्या आहेत.

(92 years old grandmother big fan of Marathi Serial on zee marathi nava gadi nava rajya)

पुण्यामध्ये झी मराठी आयोजित उत्सव नात्यांचा हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी 'नवा गडी नवं राज्य' आणि 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेच्या कलाकारांनी हजेरी लावली होती. तर त्यांना भेटायला प्रेक्षकांनी आणि त्यांच्या चाहत्यांनी ही तूफान गर्दी केली होती.

या गर्दीत लक्ष वेधले ते ९२ वर्षांच्या एका आजीने. या आजी झी मराठी वरील मालिकांच्या फॅन असून 'नवा गडी नवं राज्य' ही मालिका आवर्जून पाहतात. या कार्यक्रमात त्यांनी हजेरी तर लावलीच पण कलाकारांवर माया करत त्यांना भरभरून आशीर्वाद दिले.

या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये आपले लाडके रमा ,आनंदी आणि राघव हे आजींची भेट घेऊन त्यांच्याशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. यावेळी आजी त्यांचं भरभरून कौतुक करतात. त्यांच्या डोक्यावर हात फिरवून माया करत आणि त्यांना आशिर्वादही देतात.

आजींचं प्रेम पाहून कलाकार तर भारावले आहेतच पण हा व्हिडिओ पाहून प्रेक्षकही या क्षणाचे चाहते झाले आहेत.