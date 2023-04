Salman Khan: सलमान खानला धमकी देणारा १६ वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा पोलिसांच्या ताब्यात

By

Salman Khan News: बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानला पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याने एकच खळबळ उडाली. मुंबई पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षात सलमान खानला मारण्याचा मेल आलाय.

या मेलमध्ये ३० एप्रिलला सलमान खानला मारण्याचा खुलासा केला होता. आता सलमान खानला धमकी देणारा अल्पवयीन मुलगा पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

हा मुलगा १६ वर्षांचा असून त्याचं नाव रॉकी आहे. पोलिसांनी १६ वर्षांच्या या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतल्याची खबर मिळतेय.

(A 16-year-old boy who threatened bollywood superstar Salman Khan is in police custody)

मुंबई पोलिसांना नियंत्रण कक्षात धमकीचा फोन आलेला. फोन करणार्या व्यक्तीने सलमान खानला तो ३० तारखेला मारणार असल्याचे सांगितले.. तसेच त्याने स्वत:ची ओळख ही राॅकी भाई, गौरक्षक जोधपूर राजस्थानची सांगितली..

मुंबई पोलिसांच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाला सोमवारी रात्री ९ वा हा धमकीचा फोन आला होता.. या प्रकरणी पोलिस अधिक तपास करत होते. अखेर पोलिसांच्या तपासाला यश आलं असून त्यांनी अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतलंय

याआधी लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या धमकीनंतर सलमानच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. स्वरक्षणासाठी सलमानने खास बुलेटप्रुफ गाडी परदेशातून मागवली होती. मात्र आता सलमानला आलेली ही आणखी एक धमकी आहे.

सलमान खानला १६ वर्षांच्या मुलीने धमकी का दिली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. धमकीमागचं नेमकं कारण अजून अस्पष्ट आहे. आता पोलीस अल्पवयीन मुलाची कसून चौकशी करत आहे.

दरम्यान सलमानच्या आगामी किसी का भाई किसी कि जान सिनेमाचा ट्रेलर काल रिलीज झाला. सलमान यावेळी ट्रेलर लाँचला उपस्थित होता. सलमानने मीडिया आणि कलाकारांसोबत मजा मस्ती धम्माल करत वेळ घालवला