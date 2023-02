Madhurani Prabhulkar: श्री श्री रविशंकर यांच्या हस्ते मिळाला आशीर्वाद.. मधुराणी म्हणाली, 'अतिशय दैवी योग'

By

Madhurani Prabhulkar News: आई कुठे काय करते मालिकेतून मधुराणी प्रभुलकर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. मधुराणीने साकारलेली अरुंधतीची भूमिका प्रेक्षकांमध्ये कमालीची लोकप्रिय ठरली. मधुराणीच्या मनातली एक इच्छा पूर्ण झाली. श्री श्री रविशंकर (sri sri ravishankar) यांच्या हस्ते मधुराणीला खास पुरस्कार मिळाला. मधुराणीने सोशल मीडियावर पोस्ट करून तिला आलेला दैवी योग सांगितला.

(aai kuthe kay karte fame madhurani prabhulkar got blessing by sri sri ravishankar)

हेही वाचा: Kangana Ranaut: कोणीतरी माझ्यावर पाळत ठेवतंय.. आलीया - रणबीरवर कंगनाने केला गंभीर आरोप

मधुराणी तिचा अनुभव सांगताना लिहिते, दिव्यत्वाची प्रचिती.. जय गुरुदेव..पूज्य गुरुजी श्री श्री रविशंकर ह्याच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त करण्याचा एक अतिशय दैवी योग माझ्या आयुष्यात आला... त्यांच्या समोर गुरुवंदना गायले. त्यांचे आशीर्वाद लाभले ...माझ्या आनंदाला पारावार उरलेलं नाही. माझ्यासाठी गेलं वर्षं खूप काही शिकवून जाणारं होतं. टोकाचे मानसिक चढउतार अनुभवले. त्याचे तब्येतीवर होणारे परिणाम भोगले.

हेही वाचा: Madhurani Prabhulkar: पदरावर राधा कृष्ण प्रेम.. गुलाबी साडीत खुललं मधुराणीचं सौंदर्य

"ह्या प्रवासात माझ्या हे अगदी लक्षात येत होतं की मला स्वतः वर काम करायला हवंय. मनाची स्थिरता मिळवायला हवीय. मनाची ताकद वाढवायला हवीय. मला मार्ग सापडत नव्हता. आणि एक दिवस अचानक तो सापडला. पूज्य गुरुजी श्री श्री रविशंकर ह्याची सुदर्शन क्रिया. मी खूप पूर्वी शिकले होतेच... पुन्हा एकदा शिकले आणि नियमित करू लागले . मग सहज समाधी ध्यान, मग Advance मेडिटेशन कोर्स.... ह्या सगळ्यामुळे मला काय आणि किती लाभ झालेत हे मला शब्दांत सांगता येणं कठीण आहे.

जसजसा मी सराव करत होते, गुरुजींची अनेक lectures ऐकत होते , तशी त्यांना प्रत्यक्षात भेटायची इच्छा प्रबळ होत होती. अनेक काळ ते भारताबाहेर असतात, भारतात असले तर प्रचंड बिझी असतात .... कधी आणि कसे भेटणार ??? मनाततली इछा मनातच राहणार असे वाटत होते.

आणि अचानक म्हणजे out of the blue म्हणतात तसा महाराष्ट्र पत्रकार संघाच्या वतीने श्री किरण जोशी ह्यांचा फोन आला आणि ते म्हणाले आम्ही असा असा कार्यक्रम करतोय त्यात विविध क्षेत्रात कौतुकास्पद कामगिरी करणाऱ्याना पुरस्कार देतोय, त्यात तुम्हाला घ्यायचाय आणि तो ही गुरुजींच्या हस्ते. माझा विश्वास बसेना , मी पुन्हा एकदा सगळं विचारलं....

माझ्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट होती. पण त्या दिवशी शूट असणार होतं , कसं होणार. पण म्हणतात न गुरू नी बोलावलं म्हंटल्यावर सगळं आपोआप घडत जातं.. मी सेटवर माझ्या मनातली ही इच्छा आमच्या दिग्दर्शकाना सांगितली , त्यांनीपण cooperate केलं , सगळं adjust करून मला ह्या सत्काराला जाता येईल असं बघितलं।.. मी इतकीच इच्छा व्यक्त केली होती की प्रत्यक्ष आशीर्वाद घेता यावेत.... पण लाभलं ते किती अद्भुत ...!! .... जय गुरुदेव "

अशी खास पोस्ट मधुराणीने शेअर करून तिचा आनंद व्यक्त केलाय. अनेक कलाकारांनी आणि मधुराणीच्या फॅन्सनी तिचे अभिनंदन केलंय. दरम्यान आई कुठे काय करते मालिकेत मधुराणी साकारत असलेली अरुंधती आता लवकरच आशुतोष केळकर सोबत लग्न करणार आहे. या लग्नाला अनिरुद्धचा तीव्र विरोध आहे. पण आशुतोष अरुंधतीच्या मागे ठामपणे उभा आहे.