Abhishek bachchan kabaddi: भर मैदानात अभिषेकनं ऐश्वर्याला मारली कडकडून मिठी.. कारण..

Abhishekh bachchan: कालपासून बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन चांगलाच चर्चेत आहे. त्याचे कारणही खास आहे. सध्या 'प्रो कबड्डी'चे वारे वाहत होते आणि त्यात अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांचीही टीम सहभागी झाली होती. काल झालेल्या महाअंतिम सोहळ्यात अभिषेक आणि ऐश्वर्याच्या टीमने म्हणजे 'जयपूर पिंक पॅंथर'ने मोठा विजय मिळवला. यावेळी जेतेपद मिळवल्याने अभिषेकचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. यावेळी त्याने आनंदाच्या भरात भर मैदानातच ऐश्वर्याला कडकडून मिठी मारली..

शनिवारी प्रो-कबड्डी लीगमध्ये जयपूर पिंक पँथर्स या त्यांच्या संघाने ट्रॉफी जिंकल्यानंतर ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. अभिषेक तर आनंदाने नाचू लागला. यावेळी दोघांनी अनेक फोटो काढले आणि ते शेयर ही केले. अभिषेक या सामान्याला ऐश्वर्या, भाजी नव्या नवेली नंदा आणि लेक आराध्याला घेऊन आला होता. ते सर्व मिळून जयपूरच्या टीमला चीयर करत होते. त्यांचा संघ विजेता घोषित झाल्यानंतर मोठा जल्लोष करण्यात आला.

ऐश्वर्या राय बच्चनने एक आनंदाची पोस्ट शेअर केली आहे. "जयपूर पिंक पँथर्स प्रो कबड्डी सीझन 9 चे चॅम्पियन्स आहेत. किती शानदार सीझन होता! आम्हाला आमच्या प्रतिभावान आणि मेहनती खेळाडूंचा खूप अभिमान आहे... थॅंक्स बॉइज... देव तुम्हाला आशीर्वाद, प्रेम, प्रकाश आणि खूप ताकद देवो असेच चमकत रहा" असे ऐश्वर्या म्हंटली आहे.

अभिषेकनेही आपल्या टीमसोबत अनेक फोटो पोस्ट केले आहेत, त्याने लिहिले आहे की, 'मला संघाचा अभिमान आहे.. त्यांनी या चषकासाठी अत्यंत शानदार काम केले. टीका होऊनही त्यांनी कठोर परिश्रम घेतले आणि विश्वास सोडला नाही. हा संघ संपला असेच प्रत्येकाला वाटत होते पण आम्ही हार मानली नाही. स्वतःवर विश्वास ठेवून खेळत राहणे हाच मार्ग आहे..' असे तो म्हणाला आहे.