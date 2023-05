Arjun Kapoor: ..यातच प्रगती आहे! स्वतःच्याच न्यूड फोटो बाबत जरा स्पष्टच बोलला अर्जुन कपूर..

By

actor arjun kapoor pens a cryptic note: अभिनेत्री मलायका अरोरा आणि अभिनेता अर्जुन हे बॉलीवुड मधली सर्वात लोकप्रिय आणि चर्चेत राहणारी जोडी. त्यांच्या कामपेक्षा वैयक्तिक आयुषयामुळेच ते अधिक चर्चेत राहिले आहेत.

त्यांचे अफेअर तर सर्वांना ठाऊक आहेच. पण ते बऱ्याचदा त्यांच्या एकत्र येण्यावरून किंवा काही अजब हरकतीमुळे चर्चेत येत राहतात. त्यांच्यावर अनेकदा टीका देखील झाली आहे. ऑन त्या सर्व टीकांकडे दुर्लक्ष करून ते बिनधास्त आयुष्य जगत आहेत.

पण असे असले तरी ऐकतील ते नेटकरी असले. आज अर्जुन आणि मलायका यांच्या एका कृतीमुळे त्यांना चांगलंच ट्रोल केले जात आहे. याच ट्रोलिंग वर आता अर्जुनहीने उत्तर दिले आहे.



झाले असे की, मलायकानं आज जरा कहरच केला.. तिनं अर्जुनचा एक फोटो आपल्या इनस्टाग्राम स्टोरीवर शेयर केला आहे. ज्यामध्ये अर्जुन पूर्णतः विवस्त्र होता. केवळ शरीराचा काही भाग झाकण्यासाठी त्याने एक छोटीशी उशी समोर धरली आहे.

हा फोटो शेयर करत मलायकानं (malaika arora) त्याला 'माझं आळशी बाळ ते..' असं कॅप्शनही दिलं होतं.

मात्र मलायकाच्या स्टोरीवर अर्जुनचा हा फोटो पोस्ट करणं नेटकऱ्यांना आवडलं नाही. त्यांनी तिच्यावर सडकून टीका केली. अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन लोकांनी त्यांना कमेंट दिल्या आहेत.

शेवटी या प्रकारावर मलायकाची पाठराखण करायला, अर्जुनच धावून आला आहे. त्याने नेटकऱ्यांना एकदम मोजक्या शब्दात सुनावले आहे.

अर्जुनने एक स्टोरी शेयर करत, लिहिले आहे की, ''लोकांकडे लक्ष देण्यापेक्षा दुर्लक्ष करून शांत राहायचं, कारण शांततेतच माणसाची प्रगती आहे..'' असं अर्जुन म्हणाला आहे.

अर्जुनला या स्टोरीच्या माध्यमातून टीका करणाऱ्यांना उत्तर द्यायचं आहे. त्याचे हे फोटो सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.

मलायका आणि अर्जुन कपूर हे बॉलीवूडमधलं पावर कपल आहेत. बी-टाऊनमध्ये देखील सतत या जोडीची चर्चा असते. जेव्हापासून त्यांनी एकमेकांना अधिकृतरित्या स्वीकारलं आहे, तेव्हापासून ते अनेकदा हे दोघे एकत्रच असतात. 2019 मध्ये त्यांनी आपले नाते जाहीर आले.