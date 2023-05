Nawazuddin Siddique: मल्टीप्लेक्स मध्ये तिकिटांचे दर कमी करावेत, नवाझुद्दीन जरा स्पष्टच म्हणाला

By

Nawazuddin Siddique News: नवाझुद्दीन सिद्दीकी सध्या अनेक कारणांमुळे चर्चेत आहे. नवाझचे कौटुंबिक वाद, त्याच्या बायकोने कोर्टात आणि सोशल मीडियावर केलेली वक्तव्य अशा अनेक कारणांमुळे नवाझुद्दीन सध्या चर्चेत आहे. सध्या नवाझुद्दीनने मल्टिप्लेक्स मधील वाढलेल्या तिकीट दरावर भाष्य केलंय. नवाझने ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल सविस्तर भाष्य केलंय.

(Actor Nawazuddin Siddiqui talk about low price rate of ticket rates in multiplex)

नवाझुद्दीन म्हणाला.. प्रत्येक राज्यात सिनेमांना आर्थिक सपोर्ट दिला जातो. कलाकारांना सपोर्ट केला जातो. मग मध्य प्रदेश असो, उत्तर प्रदेश असो. अजूनही दुसरी राज्य आहेत. तिथे सिनेमांना सबसिडी दिली जात. ती खूप चांगली गोष्ट आहे.

सध्या थेटर मध्ये प्रेक्षक कमी येत आहेत. याचं कारण म्हणजे.. त्यासाठी की multiplex मध्ये सिनेमाचे रेट थोडेसे जास्त आहेत. सिनेमांच्या तिकीट दराकडे थोडं लक्ष दिलं तर चांगलं होईल. यामुळे लोकं पुन्हा थिएटर कडे वळतील.