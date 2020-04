'हा' अभिनेता पोलिसांच कौतुक करायला आला पुढे, पण मास्क न घालताच..कलाकारांसाठी वेगळे कायदे आहेत का? म्हणत नेटक-यांनी केलं ट्रोल

मुंबई- कोरोना विषाणूच्या वाढता संसर्ग पाहता त्याचा सामना करण्यासाठी नामवंत चेहरे समोर येत आहेत. एकूणच सरकारला मदत करण्यासाठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने मदतीचा हात पुढे करत आहेत. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव आणि सध्याची स्थीती लक्षात घेता बॉलिवूड कलाकारांबरोबर दाक्षिणात्य चित्रपटसष्टीतील कलाकार देखील वेगवेगळ्या पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर करत लोकांना घरात राहण्याचं, स्वतःची काळजी घेण्याचं आवाहन करताना दिसतात. याशिवाय सतत हात धुणे आणि काही कारणास्तव बाहेर निघालात तर मास्क घालूनच बाहेर पडा असेही आवाहन कलाकार करताना दिसत आहेत. याशिवाय सरकारने जे कोणी मास्क न घालता घराबाहेर पडतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. यातच आता दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार विजय देवरकोंडाला मास्क न घातल्याने नेटकऱ्यांनी ट्रोल केले आहे.

अभिनेता विजय देवरकोंडा हैदराबाद पोलिस अधिकाऱ्यांचे कौतुक करण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी पोहोचला होता. यावेळी त्याने मास्क न घातल्याने त्याला नेटकऱ्यांनी ट्रोल केले आहे. हैदराबाद सिटी पोलिस यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून विजयचे काही पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फर्सद्वारे संवाद साधतानाचे फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये विजयने दिवसरात्र देशाची सेवा करणाऱ्या पोलिसांचे आभार मानले आहेत. या फोटोमध्ये विजय मास्कशिवाय सीपी अंजनी कुमार यांच्या बाजूला बसलेला दिसला. आणि त्याने या फोटोमध्ये मास्क घातलेला दिसला नाही म्हणून अनेक नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलेलं आहे.

यावर एक नेटकरी पोलिसांना सांगताना म्हणाला की, 'या व्यक्तीलाही कायदा लागू होऊ शकतो का? पोलिसांसमोर मास्क न घालता विजय बसलेला आहे. विजय देवरकोंडा कोणी डॉक्टर किवा कोणत्याही मेडिकल फील्डमध्ये आहे का? सर तुम्हीही कलाकरांपासून लांब राहा. सध्याच्या स्थितीला खरे हिरो पोलिस आणि डॉक्टर्स आहेत.'

Can a case b booked against this star for not wearing mask that 2 in front of police just like other are being booked. is he a Dr. or related to medical field officer ? sir plz keep distance from film stars, at this situation the true Hero's are you and the DOCTOR'S. not any othr — Mohammed wajid (@mdwajidbhai) April 13, 2020

याशिवाय 'हे विचारण्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. पण हे विचारणं माझा हक्क आहे की कलाकारांनी मास्क नाही घातला तर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही आणि एखाद्या सामान्य व्यक्तीने मास्क नाही घातला तर त्यांच्यावर लगेचच कारवाई करण्यात येते. मला याच उत्तर मिळेल का?',

sorry to ask u this but it's my right to ask

if celebrity won't wear a mask it's not a issue

when comman people won't wear then problem why such hypothesis

and the social distancing is not maintaining in SHO mirchowk ps

will you answer me pls — M££R (@mohdkhundmeer) April 13, 2020

तर एकीने, ' मला मास्क दिसत नाही आहे. कलाकारांसाठी वेगळे कायदे आहेत का?' असं विचारलंय..

I dnt see mask..separate rules for celebrity . — Mario (@MohdAkr51301314) April 13, 2020

याशिवाय 'दिवसरात्र स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करत असलेल्या पोलिसांना विजय देवरकोंडा तिकडे जाऊन अशी काय महत्वाची सूचना देणार आहेत. अशा रील हिरोला आणून रिअल हिरोंचा अपमान का करता?' असंही एका नेटक-याने म्हटलं आहे.

Sir Any reason Why a reel Hero called ?

U ppl are Real heroes of us..

Sir Plz Don't Call Any1 they r not even doctors.. — Sharukh (@Sharukh21672700) April 13, 2020

असे एक ना अनेक ट्विट करत अभिनेता विजयला नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं आहे.

