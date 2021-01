'शेतक-यांविषयी बोलली,घे मग; 6 जाहिरात कंपन्यांचा कंगणाला धडा' 

मुंबई - कंगणाला तिचं शेतक-यांविषयीचं बोलणं चांगलचं महागात पडले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कंगणानं आपल्या सोशल मीडियावर शेतकरी आंदोलनाविषयी टोकाची भूमिका घेतली होती. इतकेच नव्हे तर त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतक-यांवरही तिनं टीका केली होती. यामुळे कंगणाला मोठ्या वादाला सामोरं जावं लागलं आहे. तिच्यावर कित्येकांनी आक्षेप घेतला आहे. बॉलीवूडच्या काही सेलिब्रेटींनी कंगणाला प्रत्युत्तर केलं आहे. प्रत्येक गोष्टीत मत व्यक्त करुन वातावरण दुषित करण्याचा तिचा प्रयत्न असल्याचे त्या सेलिब्रेटींनी म्हटले आहे.

काल दिल्लीत शेतक-यांनी जे आंदोलन केले त्यावरही कंगणानं भाष्य केलं. ते तिला चांगलेच महागात पडले आहे. त्यामुळे सहा मोठ्या ब्रॅण्डने तिच्यासोबत काम करण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी यापुढील काळात तिच्याशी केलेला करार रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे कंगणानेच त्याच्याबद्दलची माहिती सोशल मीडियावर शेयर केली आहे. 26 जानेवारीला दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेड दरम्यान मोठा गदारोळ झाल्याचे दिसून आले. यावेळी शेतकरी आक्रमक झाले होते. पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्च केला. तेव्हा त्या आंदोलनाला वेगळे वळण मिळाले.

Six brands cancelled contracts with me some were already signed some were closing n said I called Farmer terrorists so they can’t have me as an ambassador. Today I want to say each and every Indian who is supporting these riots is also a terrorist including anti national brands. https://t.co/JVzLO4hqEU

