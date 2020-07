सरोवरात बेपत्ता झालेल्या अभिनेत्री नाया रिवेराचा 'या' कारणामुळे झाला मृत्यु, मरण्याआधी मुलाला बोटीत सुरक्षित पोहोचवलं..

मुंबई- अभिनेत्री नाया रिवेरा ही काही दिवसांपूर्वी कॅलिफोर्निया येथील पीरु तलावात पोहण्यासाठी गेली होती. तिच्यासोबत तिचा ४ वर्षांचा मुलगा देखील होता. मात्र परत येताना बोटीवर तिचा मुलगा एकटाच परतला तेव्हा नाया बेपत्ता झाल्याचं कळतंय. गेले काही दिवस नायाचा शोध सुरु होता अखेर मंगळवारी तिचा मृतदेह शोधण्यात शोधपथकाला यश आलं. अभिनेत्री नाया रिवेराचा मृतदेह ती बेपत्ता झाल्यानंतर पाच दिवसांनी सापडला आहे. आता नायाचा शवविच्छेदन रिपोर्ट समोर आला आहे ज्यामध्ये तिच्या मृत्युचं कारण स्पष्ट झालं आहे.

वेंचुरा काऊंटी मेडिकल एक्जामिनरच्या कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे की नाया रिवेराचा मृत्य बुडल्यामुळे झाला आहे. अभिनेत्री नायाचा मृतदेह १३ जुलै रोजी दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या पीरु तलावात तंरगताना सापडला. कार्यालयाने १४ जुलै रोजी जाहीर केलेल्या माहितीमध्ये म्हटलंय की तिचा मृत्यु पाण्यात बूडल्यामुळे झाला आहे. तिच्या शवविच्छेदन अहवालात कोणत्याही प्रकरचा मार लागल्याचं दिसून आलेलं नाही तसंच तिच्या शरिरात देखील कोणताही अल्कोहोल पदार्थ किंवा ड्रग्स दिसून आलेले नाहीत. या शवविच्छेदन अहवालातून हे स्पष्ट होतंय की तिचा मृत्यु हा पाण्यात बुडल्यामुळे झाला आहे.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020