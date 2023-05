Priyanka Chopra on past relationship : बॉलीवूडसह हॉलिवूडमध्येही आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा (priyanka chopra) कायमच चर्चेत असते.

आपल्या दैनंदिन आयुष्यात घडामोडींची माहिती ती आपल्याला चाहत्यांना देत असते. शिवाय मनोरंजन विश्वातील हालचालींवरही तिचे बारीक लक्ष असते. वेळ प्रसंगी ती सडेतोड टीकाही करत असते.

आपल्या कामामुळे चर्चेत असलेली ही अभिनेत्री आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिली आहे. मग ते तिचे भूतकाळातील प्रेमप्रकरण असो, हॉलीवुड अभिनेता निक जॉनस सोबतचे प्रेम आणि लग्न असो किंवा सरोगासी, तिची कायमच चर्चा राहिली आहे.

आता नुकतंच ती एका मुलाखतीत आपल्या भूतकाळातील प्रेमाविषयी बोलली आहे. एका पॉडकास्ट मध्ये तिने हा गंभीर खुलासा केला.

प्रियांकाचे नाव आजपर्यंत बॉलीवूडमधील अक्षय कुमार, शाहरुख खान, हरमन बावेजा, शाहिद कपूर यांसारख्या बड्या अभिनेत्यांसोबत जोडले गेले आहे. आज त्याच नात्यासंबंधांवर तिने प्रकाश टाकला आहे.

एका मुलाखतीत प्रियांकाला विचारण्यात आले होते की, रोमँटिक जोडीदार निवडताना काही तुझी काही ठराविक अट असते का? किंवा तू कोणता पॅटर्न फॉलो करते का?.. यावर प्रियांका म्हणाली, ''मी एकामागून एक नात्यात अडकत राहिले. या प्रेम प्रकरणामुळे मी स्वतःला वेळ देणे बंद केले होते. मी ज्या कलाकारांसोबत काम केले किंवा सेटवर भेटले, त्यांना डेट केले. नाते कसे असावे हे मला माहीत असूनही माझ्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनुसार मी स्वत्या साच्यात बसवत गेले.

पुढे प्रियंका म्हणाली की, 'प्रत्येक वेळी मी ती एकच चूक करत होते की, रिलेशनशिप मध्ये मी माझी नोकरी, माझी आवड आणि स्वतःला कधीच महत्त्व दिले नाही. एका क्षणाला तर माझी अवस्था पायपुसण्यासारखी झाली होती. कारण मी ज्या पार्श्वभूमीतून आले आहे, तिथे स्त्रियांना हेच शिकवले जाते. कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी, पुरुषाला आनंदी ठेवण्यासाठी, कामावरून घरी आल्यावर त्याला आनंदी ठेवण्यासाठी तुम्हाला हे सगळे करावे लागते आणि मीही तेच करत होते.

पुढे तिने निक आणि तिच्या नात्या बाबतही महत्वाचे भाष्य केले. ती म्हणाली, 'निक माझ्या आयुष्यात येण्याआधी ज्यांच्यासोबत मी रिलेशनशिपमध्ये होते त्यांच्यासोबत मी स्वतःलाच हरवून बसले आहे असे वाटत होते.

निकसोबत लग्न करण्यापूर्वी मी दोन वर्षांचा ब्रेक घेतला आणि मी आजवर काय चुका केल्या हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला महत्त्व देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कोणीही समजून घेणार नाही. याची मला जाणीव झाली, असे प्रियांका या मुलाखतीत म्हणाली.