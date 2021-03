शबानाजी चिडल्या, त्याचं मुस्लिम असणं महत्वाचं की अभिनय 

मुंबई - सध्या रिजवान अहमदची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु झाली आहे. ऑस्करच्या बेस्ट एक्टरसाठी त्याला नॉमिनेशन रिजवानला मिळाले आहे. त्याप्रकारे नामांकन मिळवणारा तो पहिला मुस्लिम अभिनेता आहे. रिजवानला नामांकन मिळाल्यानंतर त्याच्यावर चाहत्यांनी कौतूकाचा वर्षाव केला आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यावर काही बॉलीवूडच्या सेलिब्रेटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यात प्रख्यात अभिनेत्री शबाना आझमी यांचाही समावेश आहे. त्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली त्यावरुन रिजवानची आणखी चर्चा व्हायला लागली आहे.

शबाना आझमी यांनी सोशल मीड़ियावर एक प्रतिक्रिया दिली आहे. रिझवानला साऊंड ऑफ मेटल या चित्रपटासाठी ऑस्करच्या बेस्ट अॅक्टरसाठी नामांकन मिळाले आहे. त्यावर आझमी यांनी व्टिट करताना असे म्हटले आहे की, तो त्याच्या गुणवत्तेमुळे त्या जागेवर गेला आहे. त्याची गुणवत्ता त्याला मोठं बनवत आहे. असे असताना त्यात धर्म येतो कुठे, गुणवत्तापूर्ण सादरीकरण हेच त्याच्या यशाचे कारण आहे. त्यामुळे सध्या रिझवानच्या मुस्लिम असण्याची चर्चा करणे व्यर्थ आहे. असे आपल्याला वाटत असल्याचे आझमी यांनी सांगितले आहे. आझमी यांच्या अशाप्रकारच्या व्टिटला सोशल मीडियावरुन नेटक-यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.

Why should @rizwanahmed’s being “Muslim”be singled out ? He is a very good actor and were he to win the Oscar I hope it will be because its a damn good performance and for no other reason . BTW Ive worked with him in 2 films #BanglaTown Banquet and #Reluctant Fundamentalist https://t.co/xjOE6lTzP3

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) March 16, 2021