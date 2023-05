Shweta Kharat: काही दिवसांनी असे लोक रस्त्यावर सेक्स करतील.. म्हणणाऱ्याचा अभिनेत्रीने घेतला चांगलाच समाचार

Shweta Rajan kharat: सध्या मराठी मनोरंजन विश्वात अभिनेत्री श्वेता खरात ची बरीच चर्चा आहे. कारण अभिनेत्री श्वेता सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असते. तिचे फोटो, रिल्स, डान्सचे व्हिडिओ ती सातत्याने शेयर करते असते.

कधी तिचा पारंपरिक लूक असतो तर कधी अत्यंत हॉट लूक. त्यामुळे तिचे लाखों चाहते आहेत. श्वेतानं 'राजा राणीची गं जोडी' या मालिकेतून मनोरंजन विश्वात पदार्पण केलं तर 'मन झालं बाजिंद' या मालिकेतून ती प्रमुख भूमिकेतून झळकली आणि तिला बरीच प्रसिद्धी मिळाली.

श्वेताने नुकताच एक बोल्ड फोटो आणि एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यावरुन तिला एका नेटकऱ्याने लक्ष्य केले आहे. तिच्या फोटोवर त्याने त्यांत अर्वाच्य भाषेत कमेंट केली आहे. यावरून आता श्वेता देखील चांगलीच भडकली आहे, तिनेही नेटकऱ्याला सणसणीत उत्तर दिले आहे.

(actress shweta kharat trolls by netizens on hot look in saree she also answered )

श्वेताने नुकतंच इन्स्टाग्रामवर एक साडी नेसलेला फोटो शेअर केला आहे. निळ्या रंगाच्या साडीतील काहीसा बोल्ड असा हा फोटोशूट आहे. मात्र हे फोटो शेयर करणं तिला काहीसं महागात पडलं आहे. तिच्या या फोटोवर अनेक नेटकऱ्यांनी पातळी सोडून तिच्यावर टीका केली आहे.

श्वेताच्या या पोस्टवर एका महिलेने कमेंट करत लिहिले आहे की, ''अजून खाली नेस बाई''.. त्यावर श्वेताही गप्प बसलेली नाही. तिनेही या महिलेला सडेतोड उत्तर दिले आहे. श्वेता म्हणाली, ''नको काकू ती तुमची स्पेशालिटी आहे, तुम्हीच नेसा. आय लव्ह यू काकू,'' अशी प्रतिक्रिया तिने दिली आहे.

एका नेटकऱ्याने तर श्वेताला फारच खालच्या पातळीवर जाऊन कमेंट केली आहे. ''काही दिवसांनी असे लोक तर रस्त्यावर सेक्स करतील लोकांसमोर'' अशी कमेंट त्याने केली आहे. ही कमेंट पाहून श्वेताचा मात्र चांगलाच संताप झाला आहे.

त्यावर प्रतिक्रिया देत श्वेताने लिहिले आहे की, ''तुमच्यासारखे म्हणायचं का तुम्हाला? कारण तुमच्या सारख्या विचारसरणीची लोक १०० टक्के करतील No doubt! मला तुमच्या घरातील स्त्रियांबद्दल खूप वाईट वाटतंय आणि तुम्हाला लहान मुलगी सुद्धा आहे. सर जरा तिच्यासाठी तरी सुधारा. तिला मोठं झाल्यावर वडील म्हणायची लाज वाटू नये याची काळजी घ्या'' अशा कडक शब्दात श्वेताने टीका करणाऱ्या नेटकऱ्यांच्या समाचार घेतला आहे.