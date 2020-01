boycottchhapaak 'टुकडे-टुकडे गँगसोबत गेलेल्या दीपिकाला ब्लॉक करा'; नेटकरी भडकले

नवी दिल्ली : जेएनयुमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हणामारीचा निषेध देशभरातून होत असतानाच, बॉलिवूडची मंडळीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेताना दिसत आहेत. अशातच 'छपाक'गर्ल दीपिका पदुकोन काल (ता. 7) थेट जेएनयुमध्ये पोहोचली. तिच्या या आंदोलनात सहभागी होण्यावरून सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात येत आहे. #boycottchhapaak असा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड करण्यात आला आहे. तिचा आगामी 'छपाक' चित्रपट कोणीही बघू नका असे आवाहन सोशल मीडियावर केले जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

RT if you will Boycott Movies of @deepikapadukone for her Support to #TukdeTukdeGang and Afzal Gang pic.twitter.com/LN5rpwjDmT — Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) January 7, 2020

#boycottchhapaak

And make it disaster at box office

I cancelled my ticket

And please do cancel your ticket or don't book it.

Let's teach them a lesson. pic.twitter.com/3fR0PUUiR6 — Sidhant Pradhan (@Er_Sidhu_EEE) January 8, 2020

'छपाक'च्या प्रमोशनसाठी दिल्लीत असलेली दीपिका काल संध्याकाळी थेट जेएनयुमध्ये पोहोचली. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या या हल्ल्यात 34 विद्यार्थी जखमी झाले असून, विद्यार्थी संघटनेची आईशी घोष ही जखमी झाली आहे. दीपिकाने आईशीची यावेळी भेट घेतली. जेएनयूचा माजी विद्यार्थी कन्हैय्या कुमार या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाला होता. कॅम्पसमध्ये आंदोलन सुरू असताना कन्हैय्या जय भीम जय भीमच्या घोषणा देत होता. त्याचवेळी दीपिका आंदोलनस्थळी दाखल झाली. दीपिकानं केवळ आईशीसोबत काही वेळ चर्चा केली आणि त्यानंतर ती निघून गेली. यावेळी तिनं मीडियाशी कोणत्याही प्रकारे संवाद साधला नाही.

JNU Attack:जेएनयूच्या आंदोलनात उतरली दीपिका; जयभीमच्या घोषणा सुरू असतानाच आगमन

Shame Shame @deepikapadukone What a move to Promote your movie by standing with #TukdeTukdeGang . But we are not fool. We'll make you understand that what mistake have to done. #boycottchhapaak pic.twitter.com/V8uCufazAE — Vikesh Kumar Singh (@iamvikeshkumars) January 8, 2020

I have stopped watching Bollywood long back but I was thinking to go for chhapaak because of story plot based on good cause. But..

Your stunt will be a case study in marketing disastrous strategies...

wrong pick @deepikapadukone

So I appeal to all don't watch#BoycottChhapaak pic.twitter.com/2vtZkQ49Ig — अविनाश कुमार (@Avinash4help) January 8, 2020

#boycottchhapaak

Remove her, we don't like as a double ढोलकी। pic.twitter.com/rHwFzy025C — Avinashsinh Rajput (@Avinashsinh3) January 8, 2020

दीपिका देशविरोधी कारवायांना पाठिंबा देत आहे, त्यामुळे तिला ब्लॉक करा, तिच्या छपाकवर बंदीव घाला, असे सोशल मीडियावर काही जणांचे म्हणणे आहे. दीपिका छपाकच्या प्रमोशनसाठी तिथे आली असे काही जणांचे म्हणणे आहे, तर दीपिका दिल्लीत असती तर ती गेलीच नसती असे काही जण म्हणत आहेत.

जेएनयू हल्ल्याची या हिंदू संघटनेने घेतली जबाबदारी

@deepikapadukone is now supporting JNU tukde tukde gang so As per Indian citizenships act we have to boycott deepika movies and #BoycottChapaak

I pledge that I will never ever watch @deepikapadukone movies.

RT if you also.

#boycottchhapaak #TukdeTukdeGang pic.twitter.com/FgN8zmr1C5 — Mahendra Indian (@mahendramn5) January 8, 2020

Thank you @deepikapadukone for saving my Rs 200 now i m going to watch only #Tanhaji #boycottChhapaak pic.twitter.com/YAwUgVylx3 — Manish Singh (@Manishgolu9496) January 7, 2020

ट्विटरवर #boycottchhapaak हा हॅशटॅग ट्रेंड होत असतानाच दुसरीकडे #ISupportDeepika हा हॅसटॅग ट्रेंडिंग आहे. दीपिकाने जेएनयुमध्ये जाऊन योग्यच केले. विद्यार्थ्यांना समर्थन देऊन दीपिका योग्य वागली आम्ही तिच्या पाठिशी आहोत, असे काही जणांचे म्हणणे आहे.

जेएनयूत हल्ला करणारी ती तरुणी आहे तरी कोण?

Deepika has no blood relation with little child but she stand with him because humanity is above to all.#ISupportDeepika#DeepikaPadukone pic.twitter.com/evlSFlIWhH — Abdul QaDeer (@abdulqadeer03) January 7, 2020

I support @deepikapadukone for chosing to stand up against the fascist govt & support the student's protest against the BJP which believes in the idea of violence & fear. #ISupportDeepika pic.twitter.com/jZXSQMeu0l — Kaleem Sayeed (@kaleem_sayeed) January 7, 2020

Difference Between reel and real.....@deepikapadukone salut to your courage to raise vocie against injustice.#ISupportDeepika pic.twitter.com/cSGGgbZWNz — Adv Firoj Mohammad Khan (@FirojMohammadK1) January 8, 2020

काय घडलं रविवारी?

रविवारी जेएनयूमधील साबरमती होस्टेलच्या बाहेर 200 जणांचा जमाव एकत्र आला होता. यात काही मुलींचाही समावेश होता. सायंकाळी सातच्या सुमारास हा जमाव एकत्र आला. तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या या जमावातील तरुणांनी जेएनयूतील विद्यार्थ्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यात काही प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण झाली. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले आहे. विद्यार्थी संघटनेने हा हल्ला अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप केला. तर, हिंदू राष्ट्र दल या संघटनेने आज, जेएनयूतील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.