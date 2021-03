'तू योध्द्यासारखी न डगमगता उभी राहिलीस' 

मुंबई - बॉलीवूडचा प्रसिध्द दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि अभिनेत्री तापसी पन्नुच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्या मुंबई, पुण्यातील काही जागांवर छापा टाकण्यात आला आहे. त्यामागील कारणांचा शोध प्रशासन घेत आहे. मात्र यासगळ्या परिस्थितीला सामो-या जाणा-या अनुराग आणि तापसींच कौतूक अभिनेत्री स्वरानं केलं आहे. सोशल मीडियावर स्वराची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे. स्वरानं आपला पाठींबा या दोन्ही कलाकारांना दर्शवला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बॉलीवूडमधील वातावरण शांत होते. आता ते पुन्हा याप्रकरणामुळे चर्चेत आले आहे.

आयकर विभागाच्या वतीनं बुधवारी छापा टाकण्यात आला होता. त्यात दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, दिग्दर्शक विकास बहल आणि मधू मंटेना यांच्या घरावर बुधवारी आयकर विभागाने धाडी टाकल्या. बुधवारी रात्रीपर्यंत आयकर विभागाकडून छापेमारी सुरु होती. गुरुवारी सकाळी पुन्हा या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. कर बुडवल्याप्रकरणी ही छापेमारी सुरु असल्याचं कळतंय. मुंबईतसोबत पुणे आणि इतर २० जागांवर छापेमारीची कारवाई करण्यात येत आहे.

Appreciation tweet for @taapsee who is an amazing girl with courage and conviction that is rare to see now days.. Stand strong warrior!

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 3, 2021