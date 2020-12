जरीनचं जबरी वर्कआऊट, व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई - सेलिब्रेटींच्या वर्कआऊटमुळे झालं असं की, तरुणाईचा पावले ही जीमकडे वळू लागली. मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी जीममध्ये वेळ घालवण्यास सुरुवात केली. केवळ अभिनेतेच नव्हे तर अभिनेत्रीही उत्साहानं वर्कआऊट करत असल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात विशेषत, मलाईका अरोरा, शिल्पा शेट्टी, सारा अली खान, करिना कपूर, कश्मिरा शाह, यांचे फोटो कायम चर्चेत असतात. आता अभिनेत्री झरीन खानचा व्हायरल झालेला फोटो चाहत्यांना आवडला आहे.

सोशल मीडियावर जरीन खानचा वर्कआऊट करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. जरीन आपल्या वेगळ्या अंदाजामुळे नेहमी चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आहे. तिच्या चित्रपटाच्या अनेक गोष्टींवरुन ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वतला फिट ठेवण्यासाठी ती वर्कआऊट करत असते. सध्या तिचा जो एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे त्यात ती वजन उचलताना दिसते आहे. ते वजन आपल्या पायावर उचलून व्यायाम करतानाचा तिचा अंदाज तिच्या चाहत्यांना आवडला आहे.

झरीनच्या या व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणात लाईक्स मिळाले आहेत. तिनं तो व्हिडीओ शेयर करताना त्यावर लिहिले आहे की, Brain - What day is it today ? Me - Legs Day त्यासाठी हे खास प्रकारचे वर्कआऊट करते आहे. या व्हिडीओमध्ये ती ब्लॅक कलरचा टी शर्ट घातलेली दिसते आहे. अशा प्रकारच्या आऊटफिटमध्ये तिनं लक्ष वेधून घेतले आहे. तिच्या या व्हिडीओला आतापर्यत 63 हजाराहून अधिक व्ह्युज मिळाले आहेत.

हे ही वाचा: जुग जुग जियो: वरुण-नीतूनंतर मनीष पॉलला देखील कोरोना व्हायरसची लागण, शूटींग सोडून परतला घरी

झरीन खान ही सलमान खान बरोबर 2010 मध्ये वीर या चित्रपटातून झळकली होती. त्यानंतर तिनं 1921 नावाच्या एका हॉरर चित्रपटात काम केलं. मात्र या दोन्ही चित्रपटांतून तिला यश मिळाले नाही. त्यानंतर फारसे चित्रपटही तिच्या वाट्याला आले नाहीत.

सलमा आघा यांची मुलगी झाराला सोशल मिडीयावर बलात्काराची धमकी, आरोपी अटकेत

2017 मध्ये अक्सर 2 च्या भागात ती दिसली होती. हा चित्रपट काही फारसा चालला नाही. बॉलीवूडबरोबर ती तेलगु, पंजाबी चित्रपटातही काम करत आहे. अभिनेत्री गिप्पी ग्रेवाल च्या एका पंजाबी चित्रपटात ती दिसली होती.