Shiv Thakare: 'बिग बॉस' नंतर शिव ठाकरेला नवी लॉटरी.. झळकणार या मराठी सिनेमात

Shiv Thakare News: बिग बॉस १६ मध्ये शिव ठाकरे झळकला. शिवने त्याच्या दमदार खेळामुळे आणि स्पष्ट स्वभावामुळे बिग बॉसच्या फायनलपर्यंत मजल मारली.

एम. सी. स्टॅन बिग बॉस १६ चा विजेता झाला असला तरीही जास्त हवा आणि चर्चा झाली ती शिव ठाकरेची.

बिग बॉस नंतर शिवला रोहित शेट्टीच्या आगामी खतरो के खिलाडी च्या नवीन सिझनमध्ये झळकण्याची संधी मिळाली आहे. आता शिवला थेट मराठी सिनेमाची लॉटरी लागलीय.

(After 'Bigg Boss', Shiv Thackeray's will be seen in this Marathi movie)

शिव ठाकरे एक मॉडेल आणि अभिनेता सुद्धा आहे. रोडीज पासून सुरु झालेला शिव ठाकरेचा प्रवास आज बिग बॉस १६ पर्यंत येऊन थांबलाय. शिव बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सिझनचा विजेता होता.

आता शिव ठाकरेला थेट मराठी सिनेमाची ऑफर मिळाली आहे. शिवच्या आगामी मराठी सिनेमाची निर्मिती अमोल खैरनार करणार आहेत. या चित्रपटासाठी शिवचे चाहतेसुध्दा उत्सुक आहेत.

‘बिग बॉस’ फेम शिव ठाकरे सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. ‘बिग बॉस’च्या माध्यमातून छोटा पडदा गाजवल्यानंतर शिव ठाकरे आता मोठा पडदा गाजवण्यासाठी सज्ज आहे.

हिंदी बिग बॉसनंतर शिवला अनेक चांगल्या सिनेमांसाठी विचारणा होत आहे. मराठी सिनेमात झळकण्यासोबत रोहित शेट्टीच्या ‘खतरों के खिलाडी’ या शो मध्ये सुद्धा शिव ठाकरे सहभागी होणार आहे.

शिव ठाकरेने अनेकदा ‘खतरों के खिलाडी’ या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. परंतु आता लवकरच शिव आपल्याला मराठी चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.

अमोल खैरनार यांनी काही दिवसांपूर्वी बिगबॉस फेम शिव ठाकरे सोबतचा फोटो पोस्ट केलाय.

"आमचा पुढचा मराठी हिरो शिव ठाकरे मराठी मुलगाचा अभिमान वाटतो." अशी पोस्ट करून अमोल यांनी हि माहिती शेयर केलीय.

बिग बॉस नंतर शिवने स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू केला आहे. शिवने मुंबईत 'ठाकरे टी अँड स्नॅक्स' नावाचे रेस्टॉरंट उघडले आहे. त्यानी हसलर हॉस्पिटॅलिटीशी कोलॅबरेट केलं आहे.

विशेष म्हणजे याच कंपनीसोबत अब्दु रोझिकने मुंबईत स्वतःचे रेस्टॉरंटही उघडले आहे, जे 'बर्गर' सर्व्ह करते. याशिवाय शिवने आलिशान गाडी सुद्धा विकत घेतलीय.

त्यामुळे एकूणच बिग बॉस १६ गाजवल्यावर शिवचं आयुष्य बदललं आहे असं म्हणता येईल