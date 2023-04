Vikas Patil: स्वामींनी योग जुळवून आणला... विकास पाटीलने अक्कलकोटला केली हि खास गोष्ट

By

Vikas Patil News: बिग बॉस मराठी ३ मधून लोकप्रिय झालेला आणि टॉप ५ पर्यंत पोहोचेलला लोकप्रिय अभिनेता म्हणजे विकास पाटील. विकास पाटील गेली अनेक वर्ष मराठी मनोरंजन विश्वात कार्यरत आहे.

बिग बॉस मराठी ३ मुळे विकासला फॅन फॉलोईंग जास्त मिळाली. विकासने एक खास गोष्ट केलीय ज्यामुळे तो सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय.

( bigg boss marathi 4 fame actor Vikas Patil did this special thing to Akkalkot swami samartha mandir)

विकासने सोशल मीडियावर खास फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोतविकास अक्कलकोट आणि तुळजापूरला गेला असल्याचं पाहायला मिळतंय.

अक्कलकोट मधील पुजाऱ्यांसोबत विकासने फोटो शेयर केलाय. याशिवाय तुळजापूरला जाऊन विकासने आई तुळजाभवानीचं दर्शन घेतलंय. या फोटोखाली कॅप्शन लिहून विकासने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

विकास लिहितो... रामनवमीच्या दिवशी स्वामींना अन्न छत्रातुन नैवेद्य घेऊन जायचा सुवर्णयोग आला..आला म्हणजे काय स्वामींनीच आणला.. अक्कलकोट अन्नछत्र मंडळ आणि श्री अमोलराजे यांचे मनापासून आभार ..

तिसरा फोटो आई तुळजाभवानी तुळजापूरचा.. आणि तिथून मग गाणगापूर ...एक परिपूर्ण ट्रिप असं कॅप्शन लिहून विकासने त्याच्या भावना व्यक्त केल्यात.

अनेकांनी विकासने केलेल्या या कृतीचं कौतुक करून.. "श्री स्वामी समर्थांच्या चरणी सेवा रूजू करण्याची संधी आपणास मिळणे ही केलेली रचना म्हणजेच आपल्या पुण्याईचे आणि प्रामाणिकपणाचे द्योतक आहे. श्री स्वामी समर्थ !.. श्री स्वामी समर्थ!!..

"दादा खरंय तुझं स्वामींच्या इच्छे शिवाय काहीच शक्य नाही आणि तुला हा योग महाराजांनी घडवून आणला त्यातच खूप मोठे समाधान कारण अशक्य ही शक्य करतील स्वामी." अशा कमेंट करून विकासचं कौतुक केलंय.

विकास बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या सिझनमध्ये टॉप ५ मध्ये मजल मारणारा स्पर्धक होता. विकास पाटील, विशाल निकम, मीनल शाह, सोनाली पाटील या चौघांची बिग बॉसच्या घरातली मैत्री चर्चेत राहिली.

बिग बॉस नंतर सुद्धा हे चौघे एकमेकांना भेटत असतात. विकास अलीकडेच स्टार प्रवाह वरील सुख म्हणजे नक्की काय असतं मालिकेत अभिनय करताना दिसला.