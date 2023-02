भगवान का दिया हुआ सबकुछ है.. Hera Pheri 3 नंतर आता अक्षय- नाना - अनिलचा Welcome 3 येतोय

By

Welcome 3 News: हेरा फेरी ३ च्या शूटिंगला सुरुवात झाली आहे. अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी यांनी मुंबईत हेरा फेरी ३ च्या शूटिंगला सुरुवात केलीय. आता आणखी एका सुपरहिट कॉमेडी सिनेमाचा तिसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. तो म्हणजे वेलकम ३.

२००७ ला आलेल्या वेलकम सिनेमाने सर्वांना खळखळून हसवलं. २०१५ साली वेलकमचा सिक्वेल आला. अक्षय कुमारच्या जागी जॉन अब्राहम वेलकम २ मध्ये दिसला.

(After Hera Pheri 3, Akshay-Nana-Anil's Welcome 3 is coming )

बॉलिवूड रिपोर्ट्सनुसार, 'वेलकम' फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाला आधी 'वेलकम टू द जंगल' असे म्हटले जात होते.. पण आता या चित्रपटाचे नाव 'वेलकम 3' असणार आहे. हा चित्रपट लवकरच रिलीज होण्याच्या तयारीत आहे. हा चित्रपट फिरोज नाडियादवालाचा असेल.

या चित्रपटात मुन्ना भाई म्हणजेच संजय दत्त, सर्किट म्हणजेच अर्शद वारसी आणि अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हे जर प्रत्यक्षात घडल्यास अक्षय कुमारचा 'हेरा फेरी 3' नंतरचा हा दुसरा बॅक टू बॅक कॉमेडी चित्रपट असेल.