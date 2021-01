रहाणेच्या अजिंक्य नावाचं फिल्मी कनेक्शन माहिती आहे का?

मुंबई - भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियात ऐतिहासिक कसोटी विजय साजरा केला. या विजयानंतर अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाचं कौतुक केलं जात आहे. मराठी अभिनेते अजिंक्य देव यांनीही रहाणेचं कौतुक करून एक खास गोष्ट शेअर केली आहे. अजिंक्य रहाणेच्या नावाचं त्यांच्या नावाशी असलेलं कनेक्शन यामधून सांगितलं आहे.

एका मुलाखतीत रहाणेच्या वडिलांनी अजिंक्य नावामागची गोष्ट सांगितली होती. मधुकर रहाणे यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ अभिनेते अजिंक्य देव यांच्यापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर अजिंक्य देव यांनी ही गोष्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आणि त्याबाबत कृतज्ञतासुद्धा व्यक्त केली.

अजिंक्य देव यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, अजिंक्य रहाणेच्या वडिलांचा इंटरव्ह्यू वाचला. त्यामध्ये रहाणेच्या नावाबद्दल विचारलं असता त्याच्या वडिलांनी सांगितलं होतं की, अभिनेते अजिंक्य देव यांच्या नावावरून अजिंक्य नाव ठेवलं आहे. ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असून अजिंक्य नेहमीच अजिंक्य राहील अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केलं आहे.

Read an interview by Ajinkya Rahanes father in which when asked why he named his name Ajinkya he said it was after the actor who was doing great work then Ajinkya Deo (ME) indeed a very proud moment for me to know this and am sure Ajinkya shall be Always Ajinkya @ajinkyarahane88

— Ajinkkya R Deo (@Ajinkyad) January 21, 2021