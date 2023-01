Alia Bhatt: आलिया भट्ट ही बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक आहे. गेले वर्ष तिच्यासाठी खूप खास होते. तिने केवळ बॉयफ्रेंड रणबीर कपूरसोबत लग्नच केले नाही तर ती पहिल्यांदा आईही बनली आहे. आलिया भट्टने नोव्हेंबरमध्ये मुलीला जन्म दिला. आलिया भट्टने लग्न करून लगेच आई होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा जो तो ते कळल्यावर हैराण झाला होता. करिअरच्या शिखरावर असताना अभिनेत्रीचा हा निर्णय सगळ्यांसाठीच शॉकिंग होता. (Alia Bhatt does not regret decision to have baby..)

हेही वाचा: Pathaan: शाहरुख बॅकफूटवर..'पठाण' चं नाव आणि रिलीज डेट बदलणार?, 'या' अभिनेत्याचा दावा

सहसा बॉलिवूड अभिनेत्री त्यांच्या करिअरच्या शिखरावर असताना लग्न करणे टाळतात. याबाबत प्रत्येकाची धारणा वेगळी असते. आलिया भट्टने नुकतीच एका इंग्रजी वेबसाईटला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने चित्रपट कारकिर्दी व्यतिरिक्त वैयक्तिक आयुष्याविषयी देखील मनमोकळा संवाद साधला. यादरम्यान आलिया भट्टला विचारण्यात आले की, 'तिने करिअरच्या शिखरावर असताना लग्नाची घाई का केली आणि आई होण्याचा निर्णय इतक्या लवकर का घेतला?'

हेही वाचा: Subodh Bhave: '31 डिसेंबरच्या रात्री...' सुबोध भावेच्या पोस्टनं चर्चेला उधाण

यावर आलिया म्हणाली, ''होय, करिअरच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर मी लग्न करून आई होण्याचा निर्णय घेतला. पण लग्न करून किंवा आई झाल्यावर माझ्या कामावर त्याचा परिणाम होईल असे कोणाला वाटते? आणि तसं झालं तरी मला त्याची पर्वा नाही. एक कलाकार म्हणून माझा स्वतःवर विश्वास आहे. तुम्ही मेहनत केलीत, आणि चांगले कलाकार असाल तर तुम्हाला काम मिळेल. शेवटी हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न असतो तुम्हाला कधी काय करायचे आहे''. याशिवाय आलिया भट्टने इतरही अनेक गोष्टी केल्या आहेत.

आता आलिया लवकरच 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या लव्हस्टोरीमध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट २८ एप्रिलला प्रदर्शित होणार आहे. आता बघूया आलियाच्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचे किती प्रेम मिळते.